ABD’li yetkililerden itiraf: İran füze stokları hala yerinde duruyorbaf

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikalı yetkililer, İran’ın askeri kapasitesinin Beyaz Saray ve Pentagon’un kamuoyuna açıkladığından çok daha fazlasını koruduğunu itiraf etti. Üst düzey üç ABD’li yetkiliye göre, İran’ın balistik füze stokunun yaklaşık yarısı ve buna bağlı fırlatıcı sistemleri hâlâ bozulmamış durumda. Ayrıca, Devrim Muhafızları Donanması’nın yüzde 60’ı, saldırı botları da dahil olmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer ayrıca Trump’ın iddialarını yalanlayarak İran hava gücünün de yok edilmediğini kabul etti.

Tesnim haber ajansının uluslararası servisinin CBS News’e dayandırdığı habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen birkaç ABD’li yetkili, İran’ın askeri yeteneklerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Yetkililer, İran’ın balistik füze rezervlerinin yaklaşık yarısının ve buna bağlı fırlatıcı sistemlerinin hâlâ sağlam olduğunu söyledi. Pentagon yetkilileri ayrıca, Devrim Muhafızları Donanması’nın yüzde 60’ının – ki bu kuvvetin önemli bir kısmını saldırı botları oluşturmaktadır – hâlâ faaliyet kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Amerikan askeri yetkilileri, Trump’ın daha önceki iddialarının aksine, İran’ın hava gücünün de yok edilmediğini açıkça kabul etti.

Askeri analistler, bu itirafların ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın hedeflerine ne kadar ulaşamadığının somut bir kanıtı olduğunu belirtiyor. Savaşın başında Beyaz Saray, “İran’ın askeri makinesini geri dönülmez şekilde söküp atacağını” iddia ediyordu. Oysa şimdi, kendi yetkilileri İran’ın caydırıcılığının büyük ölçüde ayakta kaldığını itiraf etmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, bu durumun emperyalist güçlerin savaş öncesi istihbaratlarının ne kadar hatalı olduğunu ve “hızlı zafer” senaryolarının ne kadar gerçek dışı kurgulandığını gösterdiğini vurguluyor. Daha önce Vietnam, Irak ve Afganistan’da da benzer yanlış hesaplar yapan Pentagon’un, İran cephesinde de aynı hatayı tekrarladığı anlaşılıyor.

Bu itiraflar, Trump yönetiminin savaş boyunca kamuoyuna yansıttığı “İran’ın askeri kapasitesini felç ettik” söylemini de baltalıyor. Beyaz Saray, ateşkes sürecinde elini güçlendirmek için “İran’ın artık saldırı kabiliyeti kalmadığı” izlenimini vermeye çalışıyordu. Ancak ABD’li yetkililerin kendi itirafları, İran’ın hâlâ bölgede caydırıcı bir askeri güce sahip olduğunu ve bu gücü kullanabilecek kapasitede bulunduğunu gösteriyor. Özellikle balistik füze stokunun yarısının bozulmamış olması, İran’ın her an misilleme yapabileceği anlamına geliyor.

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise, bu itirafların İran’ın asimetrik savaş doktrininin ne kadar etkili olduğunu ortaya koymasıdır. ABD’nin onlarca yıldır yaptırım ve askeri baskıyla zayıflatmaya çalıştığı İran, düşük maliyetli İHA’lar, hızlı saldırı botları ve mobil füze rampalarıyla konvansiyonel üstünlüğü boşa çıkarmayı başarmıştır. Pentagon’un “teknolojik üstünlüğüne” rağmen, İran’ın bu asimetrik yetenekleri hâlâ sahada belirleyici bir unsur olmayı sürdürüyor.