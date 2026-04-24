İran’da Ulusal Birlik Düşmanı Sarsıyor: Liderlik Medyasından Dikkat Çeken Mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı medya platformu, X sosyal medya ağı üzerinden yayımladığı yeni bir mesajda İran toplumundaki birlik ve dayanışmanın etkilerine dikkat çekti. Paylaşımda, “Vatandaşlar arasındaki birliğin şaşırtıcı etkisi sonucunda düşman cephesinde bir kırılma ortaya çıkmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, bu birliğin korunması ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, “Bu nimetin fiili şükrü gösterildiğinde, toplumsal dayanışma daha da güçlü ve çelik gibi sağlam hale gelecek, düşmanlar ise daha fazla küçük düşecektir.” denildi.

Açıklamanın devamında düşmanın yürüttüğü medya faaliyetlerine de değinildi. Mesajda, “Düşmanın medya operasyonları halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak ulusal birlik ve güvenliğe zarar vermeyi amaçlamaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Liderlik medyası ayrıca toplumun dikkatli olması gerektiğini belirterek, ihmalkârlığın bu kötü niyetli planların gerçekleşmesine zemin hazırlamaması gerektiği uyarısında bulundu. Mesajda, ulusal birlik ve toplumsal dayanışmanın korunmasının mevcut süreçte büyük önem taşıdığı vurgulandı.