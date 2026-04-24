Dr. İsmail Bendi Derya: “Ramazan Savaşı’nda Türkiye Kamuoyu İran’ın Yanında Saf Tuttu”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: “Türkiye ve Ramazan Savaşı” başlıklı uzmanlık toplantısı, dün öğleden sonra (Çarşamba, 22 Nisan 2026) ABNA Haber Ajansı ile Zaviye Düşünce Kuruluşu’nun iş birliğiyle ajansın toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye uzmanı ve araştırmacı Dr. İsmail Bendi Derya, çevrim içi olarak katılarak Türkiye’nin Ramazan Savaşı sürecindeki resmi ve gayriresmi tutumlarını değerlendirdi.

Dr. Bendi Derya, Türkiye’nin çıkarlarının Batı ile olan bağlantısına dikkat çekerek, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde farklı alanlarda çeşitli anlaşmalar imzaladığını belirtti. Türkiye’nin sınır projeleri ve İran sınırına duvar inşası gibi girişimlerinin finansmana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bendi Derya, bu kaynakların büyük ölçüde krediler yoluyla sağlandığını söyledi. Ayrıca Yahudi kuruluşlarının Türkiye üzerindeki baskılarına ve uluslararası Siyonizmle bağlantılı şahsiyetlerin Türkiye’ye gidip geldiklerine dikkat çekti.

Uzman isim, Ramazan Savaşı sürecinde birçok Siyonistin İsrail’den kaçarak Kıbrıs’a gittiğini belirtti. Kıbrıs’ın Türkiye açısından stratejik önemine işaret eden Bendi Derya, burada çok sayıda Siyonistin bulunmasının Ankara için kaygı verici olduğunu söyledi. Bu kişilerin Kıbrıs’ta ne yapmayı planladıkları ve kalıcı olarak yerleşip yerleşmeyeceklerinin belirsizliğinin Türkiye açısından soru işaretleri doğurduğunu dile getirdi.

Türkiye’ye yönelik ve İran’dan geldiği iddia edilen füze saldırısının ise Batı tarafından Türkiye-İran ilişkilerinde gerilim oluşturmak amacıyla kurgulanmış “Türkiye’nin 11 Eylül’ü” niteliğinde bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Dr. Bendi Derya, Türkiye halkının İran’a destek verdiğini açıkça vurgulayarak, “Türkiye halkı Müslümandır ve dine bağlıdır. İran’a karşı yürütülen savaş, toplum üzerinde derin etki bırakmaktadır. Halk, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşı, şeytanın takipçileriyle kâmil insanın takipçileri arasındaki bir mücadele olarak görmektedir” dedi.

Türk medyasının öncelikli gündeminin İran’a yönelik savaş olduğunu belirten Bendi Derya, ABD’ye bağlı bazı medya kuruluşları dışında diğer medya organlarının, ABD’nin “yenilmezlik” mitinin bir Müslüman millet tarafından kırılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Bazı medya organlarının savaşın iki gün içinde İran’ın aleyhine sonuçlanacağını düşündüğünü ancak İran’ın direnişinin Türk medyasını şaşkına çevirdiğini ifade etti.

Türkiye’de ABD’ye yakın medya kuruluşlarının dahi İran’ı görmezden gelemediğini kaydeden Bendi Derya, halkın bu konuda güçlü tepki gösterdiğini belirtti. Örneğin CNN Türk’ün yayın süresinin en az yüzde 30’unu İran’a ayırdığını aktardı. Sosyal medyada ise Türk kullanıcıların yüzde 90’ının İran lehine tutum aldığını ve halk desteğinin oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği ekseninde yer aldığını da hatırlattı.

Bendi Derya, Türkiye’deki önemli düşünce kuruluşlarının büyük ölçüde Avrupa Birliği ve Batı bağlantılı olduğunu, finansmanlarının da bu merkezlerden sağlandığını belirtti. Bu kuruluşların Ramazan Savaşı sürecinde analizlerinde İran karşıtı pozisyon aldıklarını ve İran’ı Türkiye’nin rakibi olarak göstererek İran’ın kazanmaması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Sosyal medyada ise bir yandan İran lehine güçlü bir kamuoyu oluşurken, diğer yandan İran karşıtı görüşlerin de organize edilmeye çalışıldığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Dr. İsmail Bendi Derya, ortak paydalar üzerinde çalışılması gerektiğini belirterek, “Ortak noktalarımızı güçlendirirsek, düşman algı operasyonlarında ve düşmanlaştırma stratejilerinde geri adım atmak zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.