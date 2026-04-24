Liderlik Medyasından Mesaj: Halkın Birliği Düşman Saflarında Kırılma Yarattı + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Devrimi Lideri’nin medya platformu, sosyal medya X üzerinden yayımladığı yeni bir paylaşımda önemli mesajlar verdi. Paylaşımda, vatandaşlar arasındaki güçlü birlik ve dayanışmanın düşman üzerinde beklenmedik etkiler oluşturduğu ifade edildi.

Mesajda, “Vatandaşlar arasındaki birliğin şaşırtıcı etkisi sonucunda düşman cephesinde bir kırılma ortaya çıkmıştır.” denildi.

Açıklamanın devamında, bu birliğin korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bu nimetin fiilî şükrü yerine getirildiğinde, toplumsal dayanışma daha da güçlü ve çelik gibi sağlam hâle gelecek, düşmanlar ise daha fazla aşağılanmış ve zayıflamış olacaktır.”

Paylaşımda ayrıca düşmanın yürüttüğü medya faaliyetlerine de dikkat çekildi. Açıklamada, “Düşmanın medya operasyonları halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak ulusal birlik ve güvenliğe zarar vermeyi amaçlamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Mesajın sonunda ise toplumun dikkatli olması gerektiği vurgulanarak şu uyarıya yer verildi: “Dikkatsizlik ve ihmalkârlık nedeniyle bu kötü niyetli planın gerçekleşmesine izin verilmemelidir.”



