Hamas: Gazze'deki sessizliğiniz Netanyahu'nun katliamlarının yeşil ışığıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas, uluslararası toplumun İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar karşısındaki “affedilmez sessizliğinin” savaş suçlusu Netanyahu’yu daha fazla canavarlığa teşvik ettiği uyarısında bulundu. Filistin direniş hareketi, işgal rejiminin ateşkes ihlallerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, küresel aktörleri bu “soykırım teşvikine” son vermeye çağırdı.

Bugün El-Mağazi Mülteci Kampı’nda sığınmacıların bulunduğu bir sivil araca düzenlenen hava saldırısında üç Filistinlinin şehit edildiğini açıklayan Hamas, dün gece kuzey Gazze’de aralarında üç çocuğun da bulunduğu beş kişinin daha katledildiğini duyurdu. Örgüt yaptığı yazılı açıklamada, “Bu suçların tırmanması, soykırımın devam ettiğini ve ateşkes anlaşmasındaki taahhütleri uygulama çabalarının baltalandığını gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama emri çıkarılan Netanyahu’nun, ateşkesin ikinci aşamasını sürekli askıya alarak, Gazze’nin yeniden inşasını engellediği ve insani yardım girişlerini kilitlediği biliniyor. Hamas’ın tepkisinin hedefinde yalnızca İsrail değil, bu katliamlara seyirci kalan uluslararası sistem var: “Uluslararası toplumun affedilmez sessizliği, savaş suçlusu Netanyahu ve kabinesindeki teröristleri suç işlemeye devam etmeye teşvik etmektedir”.

Emperyalist Sessizliğin Teşvik Edici Rolü ve Tarihsel Tekerrür

Batılı başkentlerden gelen ‘insan hakları’ retoriğine rağmen, Gazze’deki ateşkes ihlallerine karşı fiili bir yaptırım uygulanmaması, emperyalist güçlerin çifte standardının en kanlı örneğidir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025’ten bu yana Gazze’de 700’den fazla Filistinliyi katletmiştir. Buna rağmen ABD’nin vetosu altında ezilen BM Güvenlik Konseyi, İsrail’i durduracak tek bir karar dahi alamamıştır.

Bu afyon gibi bir durumdur: Batı, Ukrayna’daki her sivil kaybı için ‘savaş suçu’ haykırırken, Gazze’de okulları, hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan saldırıları ‘meşru müdafaa’ ile aklamaya çalışmaktadır. Bilimsel veriler bu çifte standardı açıkça ortaya koymaktadır: Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarına göre İsrail’e yapılan askeri yardımlar (yıllık 3,8 milyar dolar) durmaksızın devam ederken, Filistinli sivillere yapılan insani yardımın yalnızca yüzde 30’u abluka nedeniyle Gazze’ye ulaşabilmektedir.

Hamas’ın “sessizlik teşviki” argümanı tarihsel olarak da geçerlidir: 1994 Ruanda Soykırımı sırasında Batı’nın “izlemekle yetinme” politikası, Hutulu aşırıcıların 800 binden fazla Tutsi ve ılımlı Hutu’yu katletmesine doğrudan zemin hazırlamıştı. Bugün aynı Batı, İsrail’in Gazze’deki ‘açlığı silah olarak kullanmasını’ eleştirmek yerine, dünyanın en büyük açık hava hapishanesindeki mahkumları kaderine terk etmektedir.

Öte yandan Avrupa Birliği içinde bile çatlaklar oluşmaya başlamıştır. Belçika ve İspanya gibi ülkeler İsrail ile ticaretin askıya alınmasını isterken, Almanya ve İtalya gibi güçlü aktörler bu yaptırımları bloke ederek, Filistin halkının kanı üzerinden kurulan ekonomik ilişkileri tercih etmektedir. Bu durum, Avrupa’nın ‘değerler temelli dış politika’ kavramının aslında ‘çıkar temelli sömürgecilik’ten ibaret olduğunu göstermektedir.

Uluslararası Hukukun Çöküşü ve Gelecek Senaryoları

Hamas’ın uyarısı yalnızca insani değil, aynı zamanda güvenlik boyutlu bir argümana dayanır: Netanyahu hükümeti üzerindeki uluslararası baskı gevşedikçe, aşırılık yanlısı kabine üyeleri (Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich gibi) Gazze’nin ‘etnik olarak temizlenmesi’ ve Batı Şeria’nın ilhakı yönündeki planlarını uygulamaya koymak için cesaret bulacaktır.