Arakçi: Ordu ve diplomasi tek bir savaşın iki tamamen koordineli cephesidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sahadaki direniş ile diplomatik çabaların tek bir savaşın iki koordineli cephesi olduğunu belirterek, İsrail rejiminin terör saldırılarının başarısızlığa uğradığını vurguladı. Irakçi, İran milletinin her zamankinden daha birleşik ve bütün olduğunu ifade etti.

Arakçi, paylaşımında “İsrail rejiminin terör saldırılarının başarısızlığını, İran’ın yönetim kurumlarının hâlâ uyum, hedef odaklılık ve disiplin içinde yoluna devam etmesinde açıkça görebiliriz” dedi. Bakan, “Meydan ve diplomasi, tek bir savaşın iki tamamen koordineli cephesidir. İran milleti her zamankinden daha birleşik ve bütündür” ifadelerini kullandı.

Emperyalist baskı stratejisinin iflası ve “birleşik cephe” gerçeği

Arakçi bu açıklamaları, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü “maksimum baskı” politikasının ne denli çaresiz kaldığını gözler önüne seriyor. Emperyalist güçler, on yıllardır süren yaptırımlar, suikastlar ve askerî tehditlerle İran’da bir “iç çöküş” veya “rejim değişikliği” hedeflemişti. Ancak son 40 günlük savaş boyunca yaşananlar tam tersini göstermiştir: Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından ABD üslerine füzeli misillemelere kadar uzanan geniş bir yelpazede, hem askerî hem diplomatik alanda üstünlüğü ele geçirmiştir. Bilimsel veriler bu tabloyu doğrulamaktadır: Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, tek taraflı yaptırımların hedef ülkede rejim değişikliği sağlama başarı oranı yüzde 5’in altındadır. ABD’nin İran’a uyguladığı 45 yıllık yaptırım rejimi ise bu istatistiğin en uzun soluklu ve en başarısız örneğidir.

Tarihsel olarak, emperyalist saldırganlık karşısında İran toplumunun birleşmesi yeni bir olgu değildir. 1980-1988 İran-Irak Savaşı sırasında, dönemin Baas rejiminin Saddam Hüseyin liderliğindeki saldırıları ve Batılı güçlerin Irak’a verdiği koşulsuz destek (kimyasal silah desteği dâhil) karşısında İran halkı, devrimci muhafızlardan gönüllü halk mücahitlerine kadar geniş bir yelpazede tek vücut olmuştu. Bugün ise ABD-İsrail saldırganlığı, aynı birleştirici refleksi çok daha geniş bir coğrafyada –Lübnan’dan Yemen’e, Suriye’den Irak’a– yeniden üretmektedir. Irakçi’nin “meydan ve diplomasi koordinasyonu” vurgusu, işte bu bütüncül direniş stratejisinin teorik ifadesidir.

Arakçi bu açıklaması, aynı zamanda Tahran yönetiminin diplomatik kanalı da asla ihmal etmediğini göstermektedir. Nitekim İran, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen ateşkes müzakerelerinde ABD’ye on maddelik bir kalıcı barış önerisi sunmuş, ancak Washington’ın aşırı talepleri nedeniyle ikinci tur görüşmeler şimdilik sonuçsuz kalmıştır. Irakçi’nin “iki koordineli cephe” söylemi, İran’ın masada da sahada olduğu gibi tavizsiz bir pozisyon aldığının altını çizmektedir.