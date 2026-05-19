İran’dan ABD’ye Net Mesaj: “Ya Şartlarımızı Kabul Edin Ya da Füze Gücümüze Boyun Eğirsiniz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde Washington yönetimine yönelik sert uyarılarda bulundu. Ülkesinin savunma kapasitesinin pazarlık konusu olmadığını vurgulayan Rızai, her türlü olası saldırıya verilecek yanıtın, saldırının boyutundan çok daha şiddetli olacağını belirtti.

Rızai, ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştirerek, “Washington yönetimi ya İran’ın haklı şartlarına uymalı ya da ülkemizin ulaştığı muazzam füze gücüne boyun eğmelidir. Başka bir seçenek bulunmamaktadır,” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İran’ın askeri caydırıcılık konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Sözcü ayrıca, İran’ın askeri altyapısının her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu ve herhangi bir stratejik hata yapılması durumunda “pişman edici” adımlar atılacağını dile getirdi. Analistler, Rızai’nin açıklamalarının özellikle bölgedeki Amerikan askeri varlığına ve devam eden diplomatik çıkmazlara yönelik bir gövde gösterisi niteliği taşıdığını değerlendiriyor.

Tahran’ın füze programı, uzun süredir Batılı güçler ile İran arasındaki en büyük gerilim noktalarından biri olmayı sürdürürken, bu son çıkışın diplomatik kanallar üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.