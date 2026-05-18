Muhsin Rızai’den ABD’ye Hürmüz Uyarısı: “Deniz Ablukasını Kıracağız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Rızai, söz konusu uygulamanın İran tarafından doğrudan “savaş eylemi” olarak görüldüğünü belirtti.

İranlı yetkili, ülkesinin enerji ve ticaret hatlarını hedef alan herhangi bir kısıtlamayı kabul etmeyeceğini ifade ederek, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kırılacağını söyledi. Rızai, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası ticaret için kritik bir geçiş noktası olduğunu ve İran’ın bu bölgede kendi çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

Tahran yönetimi, son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik ve ABD’nin İran’a yönelik baskı politikalarına karşı sert söylemlerini artırmış durumda. Uzmanlar ise Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek herhangi bir gerilimin küresel enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.