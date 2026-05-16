Siyonist bakan hedefini ifşa etti: Batı Şeria ilhak edilmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Smotrich, İsrail ordusunun 1967’de Doğu Kudüs'ü işgal etmesini kutlamak için düzenlenen törene katıldı.

Smotrich konuşmasında, "A, B ve C bölgelerini birbirinden ayıran çizgileri nihayet silmenin vakti geldi. İsrail topraklarının tamamı bizedir. Bu hafta kabineye bu konuda detaylı bir plan sundum ve Başbakan'a (Binyamin Netanyahu) bu planı kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Smotirch, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da son üç yılda 100'den fazla yasa dışı yerleşim yeri ve 60 bin kaçak konutun inşasını onayladıklarını söyledi.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, pazartesi Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini duyurarak "Başbakan'a, Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum." açıklamasında bulunmuştu.