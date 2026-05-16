Lavrov: Hürmüz krizinin sebebi İran değil, ABD ve İsrail saldırganlığı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sergey Lavrov, Hindistan’ın başkenti New Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, İran’a yönelik savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirterek Hürmüz Boğazı krizinin sorumlusunun İran olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, mevcut krizde öncelikli görevin savaşın durdurulması ve kalıcı bir çözümün sağlanması olduğunu ifade etti. Lavrov, “İran Hürmüz krizini başlatan taraf değildir” diyerek bölgede yaşanan gerilimin temel nedeninin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları olduğunu vurguladı.

Lavrov, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik krizinin doğrudan Washington ve Tel Aviv’in saldırgan politikalarının sonucu olduğunu belirterek, “Asıl sebep ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sebepsiz saldırganlığıdır” dedi.

Rus Bakan ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının yalnızca askerî hedef taşımadığını, aynı zamanda İran ile bölge ülkeleri arasında düşmanlık oluşturmayı amaçladığını söyledi. Uzmanlara göre Washington’un son yıllarda Körfez ülkeleri ile İran arasındaki gerilimleri derinleştirme politikası, bölgede güvenlik krizlerini daha da artırdı.

Lavrov, savaş öncesinde Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin tamamen sağlandığını belirterek, mevcut istikrarsızlığın Batı müdahaleleri sonrasında ortaya çıktığını ifade etti. Enerji uzmanları da küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz’de yaşanan gerilimin dünya ekonomisini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

BRICS toplantısı kapsamında konuşan Rus Bakan, Hindistan’ın İran ile Arap ülkeleri arasında uzun vadeli arabulucu rolü üstlenebileceğini de söyledi. Lavrov’a göre bölgesel sorunların çözümü askerî baskıyla değil, çok taraflı diplomasi ve bölgesel iş birliğiyle mümkün olabilir.

Moskova yönetimi son dönemde, ABD’nin tek taraflı askerî müdahalelerinin Orta Doğu’da istikrarsızlığı derinleştirdiğini savunurken, İran’a yönelik baskıların enerji güvenliği ve uluslararası ticaret yolları üzerinde küresel sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.