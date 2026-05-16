Tümgeneral Hatemi: Düşmanların hiçbir kazanım elde etmesine izin vermeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Genelkurmay Başkanı Emir Tümgeneral Hatemi, şehit edilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Seyyid Abdürrahim Musevi’nin Erbain töreninde yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanların hiçbir saldırıdan siyasi ya da askeri kazanım elde etmesine izin vermeyeceğini vurguladı. İran ordusunun son dönemde özellikle ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki baskı politikalarına karşı daha koordineli ve caydırıcı bir savunma doktrini geliştirdiği değerlendirilirken, Hatemi’nin açıklamaları da bu stratejik yaklaşımın yeni bir yansıması olarak yorumlandı.

Haberde, Musevi’nin yalnızca askeri bir komutan değil, aynı zamanda İran’ın “direniş eksenli savunma kültürünün” mimarlarından biri olduğu vurgulandı. Hatemi, Musevi’nin hem düşman karşısındaki kararlılığı hem de halka karşı gösterdiği tevazu ve yakınlığın onu farklı bir konuma taşıdığını belirterek, özellikle ABD-İsrail ekseninin İran’a yönelik son saldırılarında ortaya koyduğu liderliğin halk nezdinde büyük karşılık bulduğunu ifade etti.

İranlı komutan, Musevi’nin “Zuhur’a layık ordu” anlayışını Silahlı Kuvvetler içinde kurumsallaştırdığını söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca askeri hazırlığı değil, aynı zamanda ideolojik ve manevi dayanıklılığı da kapsadığı kaydedildi. İran savunma çevrelerinde son yıllarda sıkça dile getirilen bu konseptin, Batı’nın askeri baskı ve yaptırım politikalarına karşı “uzun süreli direniş kapasitesi” oluşturmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Hatemi açıklamasında, Musevi’nin İran İslam Devrimi Lideri Mojtaba Hosseini Khamenei’ye olan bağlılığına da dikkat çekti. İran’daki karar alma mekanizmalarında liderlik makamının stratejik belirleyiciliğine işaret eden Hatemi, Musevi’nin liderlik makamından gelen talimatları şahsen takip ettiğini ve bunların uygulanmasında özel hassasiyet gösterdiğini söyledi.

İranlı komutan ayrıca, son savaş sürecinde İran halkının ortaya koyduğu dayanışmanın, Batı’nın İran içinde toplumsal çözülme oluşturma hesaplarını boşa çıkardığını ifade etti. ABD’nin yaptırımlar ve ekonomik baskılar yoluyla iç kamuoyunda kırılma yaratmayı hedeflediği ancak bunun tersine İran toplumunda devlet etrafında daha güçlü bir kenetlenme oluşturduğu yönündeki değerlendirmeler, İran medyasında son dönemde sıkça dile getiriliyor.

Hatemi, İran ordusunun doğal afetlerden savaş dönemlerine kadar her süreçte halkın yanında olduğunu belirterek, Musevi’nin özellikle sel ve kriz dönemlerinde halk için yürüttüğü yardım faaliyetlerini örnek gösterdi. İran yönetimi, bu tür örneklerle askeri kurumların yalnızca güvenlik değil sosyal dayanışma unsuru olduğu mesajını öne çıkarıyor.

Açıklamanın dikkat çeken bölümlerinden biri de, İran’ın son çatışmalarda “caydırıcılık kapasitesini” artırdığına yönelik vurgu oldu. Bölgesel uzmanlar, Washington ve Tel Aviv’in son yıllarda İran’a karşı yürüttüğü askeri ve ekonomik baskı stratejisinin beklenen sonucu vermediğini, aksine Tahran’ın askeri koordinasyonunu ve bölgesel nüfuzunu daha görünür hale getirdiğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve bölgesel enerji hatları üzerindeki İran etkisinin, küresel güç dengelerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdiği ifade ediliyor.