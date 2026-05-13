Tahran’dan Lahey’e kritik hamle: ABD ve İsrail’e nükleer saldırı davası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, ABD'yi, nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı, ekonomik yaptırımlar ve güç kullanma tehdidi nedeniyle Lahey'deki İran-ABD İddia Mahkemesi'ne şikâyet etti. Tahran yönetimi, bu eylemlerin 1981 tarihli Cezayir Anlaşmaları'nı ihlal ettiğini savunarak, ABD'nin iç işlerine müdahaleyi derhal durdurmasını, tazminat ödemesini ve ihlalleri tekrarlamama garantisi vermesini talep ediyor.

Lahey'de yeni dava: "Epik Öfke" operasyonu masada

Tahran yönetimi, geçtiğimiz Şubat ayında ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı başlatılan ve "Epik Öfke" (Epic Fury) adı verilen geniş çaplı askeri operasyonun ardından hukuki süreci başlattı. Dava, 1980'li yıllardaki rehine krizinin ardından Cezayir'in arabuluculuğuyla imzalanan ve taraflar arasında bir tahkim mekanizması öngören Cezayir Anlaşmaları'na dayandırılıyor. İran, "A-34" dosya numarasıyla kaydedilen şikâyetinde, ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarının bu anlaşmanın ihlali olduğunu iddia ediyor.

ABD'nin İsrail'in bölgesel stratejisine uyum sağlayarak Tahran'a yönelik artan baskıları, İranlı yetkililere göre Tahran'ın uluslararası hukuk nezdinde elini güçlendiriyor. Zira Cezayir Anlaşmaları kapsamında kurulan mahkeme, tarafların iç işlerine karışmama yükümlülüğünü net bir şekilde düzenliyor. Uzmanlar, ABD’nin yıllardır süren "maksimum baskı" politikasının bir parçası olarak İran'a yönelik askeri ve ekonomik hamlelerinin, emperyalist güçlerin "uluslararası hukuku kendi çıkarlarına göre yorumlama" alışkanlığının bir başka örneği olduğunu vurguluyor. Washington, daha önce Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) yargı yetkisini tanımadığını ilan ederken, şimdi İran’ın bu davayı gündeme getirmesi, Batı’nın "kurallara dayalı düzen" söyleminin ne denli seçici olduğunu gözler önüne seriyor.

Zıt görüş: Beyaz Saray'dan "propaganda" suçlaması

Şikâyete ilişkin ABD cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmese de, Beyaz Saray'a yakın yetkililer daha önceki benzer davalarda, İran'ın girişimlerini "propaganda amaçlı" olarak nitelendirmiş ve mahkemenin yargı yetkisini tanımadıklarını belirtmişti. Washington yönetimi, nükleer tesislere yönelik saldırıları "meşru müdafaa" ve "bölgesel güvenlik" çerçevesinde savunurken, Tahran ise bu argümanların tümüyle reddedilmesi gerektiğini vurguluyor.

Cezayir Anlaşmaları'nın gölgesinde 45 yıllık gerilim

Tarihsel arka plana bakıldığında, Cezayir Anlaşmaları, 444 gün süren rehine krizini sona erdirmek için imzalanmış kritik bir belge niteliği taşıyor. Anlaşmaların 1. Maddesi, ABD'nin "doğrudan veya dolaylı, siyasi veya askeri olarak İran'ın iç işlerine müdahale etmeyeceği" taahhüdünü içeriyor. İran, nükleer tesislere düzenlenen saldırılar ile ekonomik ablukanın bu maddenin açık ihlali olduğunu savunuyor. Nitekim geçtiğimiz yıl içinde BM Güvenlik Konseyi'ne yapılan başvurularda da Tahran, ABD'nin "deniz ablukası" uygulamasını BM Sözleşmesi'nin 2/4. Maddesi'ne aykırı bir "saldırı eylemi" olarak tanımlamıştı. İran Daimi Temsilcisi, bu tür uygulamaların emperyalist güçlerin uluslararası hukuku hiçe sayan geleneksel "güç gösterisi" politikalarının sadece en son örneği olduğunu belirtmişti.

Amaç: Tazminat, taahhüt ve ihlallerin durdurulması

İran’ın talepleri arasında, ABD'nin iç işlerine müdahalesinin derhal durdurulmasının yanı sıra, saldırı ve yaptırımlar nedeniyle uğranılan maddi zararların tamamen tazmin edilmesi ve benzer ihlallerin tekrarlanmayacağına dair garanti verilmesi yer alıyor. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin yalnızca askeri tehditlere karşı değil, aynı zamanda bu tehditleri meşrulaştırmaya çalışan söylemlere karşı da hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.