Siyonist Yetkiliden İtiraf: Hizbullah’ın Fiber Optik İHA’larına Karşı Çözüm Yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Üst düzey bir Siyonist yetkili, Hizbullah’ın geliştirdiği veya kullandığı fiber optik tabanlı insansız hava araçlarının mevcut savunma sistemleri için önemli bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Yetkili, bu tür İHA’lara karşı etkili bir teknolojik çözümün henüz geliştirilmediğini ifade etti.

Yetkilinin açıklamasına göre fiber optik kabloyla kontrol edilen insansız hava araçları, geleneksel elektronik karıştırma (jammer) ve sinyal kesme yöntemlerine karşı büyük ölçüde dayanıklı oluyor. Bu durum, özellikle elektronik harp sistemlerine dayanan savunma mekanizmalarının etkinliğini sınırlayabiliyor.

Güvenlik uzmanları, fiber optik bağlantı kullanan İHA’ların operatörle fiziksel bir kablo üzerinden iletişim kurduğu için radyo frekansı üzerinden yapılan müdahalelerden etkilenmediğini belirtiyor. Bu da söz konusu sistemlerin tespit edilmesini ve etkisiz hale getirilmesini daha zor hale getiriyor.

Son yıllarda Hizbullah’ın insansız hava araçları ve hassas saldırı kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı biliniyor. Analistler, fiber optik tabanlı sistemlerin sahada daha yaygın kullanılmasının bölgedeki askeri dengeleri ve savunma stratejilerini etkileyebileceğini değerlendiriyor.