Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin resen soruşturma

10 Mayıs 2026 - 14:30
News ID: 1812332
Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘nitelikli yağma’ gibi suçlar kapsamında resen soruşturma başlattı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.

Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.

