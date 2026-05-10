Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin resen soruşturma

Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘nitelikli yağma’ gibi suçlar kapsamında resen soruşturma başlattı.