Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesine ilişkin resen soruşturma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.
İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.
Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.
