Mossad’ın başına Netanyahu'nun danışmanının atanmasına itiraz: Ahlaki kusur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gofman'ın atanmasına ilişkin dilekçelerin ele alınması öncesinde Baharav-Miara, itiraz dilekçesini İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sundu.

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulundu.

Baharav-Miara dilekçesinde, reşit olmayan İsrailli Uri Elmakias'ın kullanıldığı olayın "Gofman'ın dürüstlüğüne ve Mossad Direktörlüğü görevine atanmasına gölge düşürdüğünü" kaydetti.

Ayrıca Gofman'ın atanmasına ilişkin usulsüzlükler olduğuna da dikkati çeken Başsavcı, atamadaki "temel ve ahlaki kusurlar" nedeniyle Netanyahu'nun Gofman'ın atanmasına ilişkin kararına mahkemenin müdahaleden kaçınmasının mümkün olmadığını vurguladı.