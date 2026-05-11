Trump'tan yine boş tehdit: Uranyum hedefini ifşa etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeraltına gizlediğini iddia ettiği uranyum stoklarının teslim edilmemesi halinde “büyük çaplı bir saldırıyı yeniden başlatma” tehdidinde bulundu. Trump, kurduğu Uzay Kuvvetleri’nin (Space Force) bu yeraltı tesislerini anbean takip ettiğini iddia ederek, “Bu alanlara yaklaşan herkesi bileceğiz ve yerinde imha edeceğiz” dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise “Asla düşmana boyun eğmeyeceğiz” diyerek sert tepki gösterdi. Bu karşılıklı tehditler, Ortadoğu’da zaten kırılgan olan ateşkesin yeniden büyük bir savaşa evrilme riskini gündeme taşıdı.

Trump, bir ABD kuruluşuna verdiği röportajda, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan “gömülü uranyum stokları” iddiasını ortaya attı. “Bunu bir noktada alacağız… Sürekli gözetim altında tutuyoruz” diyen Trump, “Uzay Kuvvetleri’ni ben kurdum ve onlar bunu izliyor. Eğer herhangi biri o yere yaklaşırsa bileceğiz ve vuracağız” ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, İran’ın müzakere masasında “çok az kozu kaldığını” savunarak, diplomatik bir anlaşmaya varılamaması halinde askerî seçeneği yeniden masaya koyacaklarını söyledi. “İran’ı her an yeniden bombalayabiliriz. En az iki hafta sürer ve istediğimiz her hedefi vururuz” tehdidinde bulunan Trump, bu sözleriyle Nisan 2026’da başlayan ve halen süren çatışmaların ateşkesini fiilen yok saydı.

Bu tür doğrudan askerî tehditler, ABD emperyalizminin uluslararası hukuku nasıl hiçe saydığının klasik bir örneğidir. Trump’ın “Uzay Kuvvetleri” söylemi, aslında Amerikan silahlanmasının yeni bir cephesini –uzayın askerîleştirilmesini– meşrulaştırma çabasıdır. Oysa Birleşmiş Milletler Uzay Antlaşması, uzayın barışçıl kullanımını şart koşmaktadır. Dahası, Trump’ın “gömülü uranyum stokları” iddiası, tıpkı 2003’te Irak’ın işgaline gerekçe yapılan ve sonra asla bulunamayan “kitle imha silahları” yalanını hatırlatmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bugüne kadar İran’ın yasaklı bir nükleer faaliyet yürüttüğüne dair hiçbir kanıt sunmamıştır. O halde Trump’ın bu iddiaları, kendi istihbarat teşkilatının bile doğrulamadığı, sadece siyasi bir psikolojik harp unsuru olarak piyasaya sürülmektedir. Tarihsel olarak, 2016-2020 arasında da Trump yönetimi “maksimum baskı” politikasıyla İran’ı masaya oturtmaya çalışmış, ancak Tahran her seferinde daha da güçlenmişti. Bugün aynı hata tekrarlanıyor gibi görünüyor: Tehdit ve şantaj, İran’ı teslim almadığı gibi, direniş azmini pekiştirmektedir.

İran’dan Net Cevap: “Müzakerelere Açığız Ama Tehditlere Değil”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Asla düşmana boyun eğmeyeceğiz” diyerek geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran liderliği daha önce yaptığı açıklamalarda, nükleer programın barışçıl olduğunu ve UAEA’nın gözetimi altında yürüdüğünü defalarca tekrarlamıştı. Pezeşkiyan ayrıca, “Tehdit diliyle müzakere olmaz. Biz masaya oturmaya hazırız, ancak silah zoruyla değil,” mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanlığı ise Trump’ın “Uzay Kuvvetleri” tehdidini “bilim dışı ve yersiz” olarak nitelendirerek, bu tür açıklamaların bölgesel istikrarı daha da zedelediğini belirtti.

Trump’ın bu tehditleri, aynı zamanda ABD’nin Ortadoğu’daki vekâlet savaşı stratejisinin bir uzantısıdır. ABD, kendi kamuoyuna “İran tehdidini” büyüterek gösterirken, aslında bölgedeki askerî üslerini pekiştirmeyi, silah satışlarını artırmayı ve müttefiki İsrail’in güvenlik kaygılarını kendi emperyal çıkarlarına alet etmeyi hedeflemektedir. Oysa bilimsel veriler, İran’ın bugün sahip olduğu caydırıcılığın (balistik füzeler, insansız hava araçları, Hürmüz Boğazı’ndaki konuşlanma) doğrudan ve somut olduğunu göstermektedir. Buna karşın Trump’ın elindeki “gömülü uranyum” ise kanıtlanmamış bir söylentiden ibarettir. Dahası, ABD’nin daha önce Kuzey Kore, Suriye ve Libya’da uyguladığı “silahların teslimi” şartlı pazarlıklarının hiçbiri bölgeye barış getirmemiş, aksine ülkeleri iç savaşa sürüklemiştir. İran’ın bu tarihsel dersleri çok iyi okuduğu anlaşılıyor: Stokları teslim etmek bir çözüm değil, emperyalizmin kapıyı aralamasıdır.

Uzay Kuvvetleri’nin Gerçek Yüzü: Yeni Nesil Tehdit mi, Psikolojik Harp mi?

Trump’ın “Uzay Kuvvetleri” atfı, aslında 2019’da kurulan ABD Uzay Kuvvetleri’nin yetki alanını oldukça genişleten bir söylem. Uzmanlara göre, yeraltındaki nükleer tesisleri uzaydan ne kadar takip edebileceği tartışmalı olsa da, Trump’ın bu çıkışı öncelikle iç kamuoyuna yönelik bir gözdağıdır. Zira savaşın uzaması ve artan maliyetler, ABD’de Trump’ın popülaritesini olumsuz etkilemeye başlamıştır. “Uzaydan vurma” söylemi, bir yandan bilimkurgu benzeri bir imaj çizerken, öte yandan ciddi bir hukuki ve etik sorunlar yumağını beraberinde getirmektedir.