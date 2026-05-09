Lider Güvende”: Ayetullah Hamaney Ofisinden 28 Şubat Saldırısına ve Spekülasyonlara Net Açıklama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’da son aylarda kamuoyunda yankı uyandıran “liderlik çevresine yönelik saldırı” iddiaları, nihayet Ayetullah Hamaney Ofisi’nden gelen açıklamayla netlik kazandı.

Protokol sorumlusu Mezahir Hüseyni, katıldığı halk buluşmasında 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıya dair ayrıntılı bilgi paylaştı.

Hüseyni, saldırının hedefinin doğrudan Dini Lider Mücteba Hamaney’in bulunduğu alan olduğunu aktararak şunları söyledi:

Saldırı sırasında 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer, 70-80 metre yakınımızda ise ana eğitim noktaları hedef alındı. Amaç, Ayetullah Ali Hamaney’in bulunduğu alanı ve Ayetullah Mücteba Hamaney’in ders verdiği noktaları doğrudan imha etmekti. O an orada bulunmamaları büyük bir felaketi önledi.

Sağlık Durumu İyi, İddialar Asılsız

Hüseyni, sosyal medyada dolaşan "Ayetullah Hamaney ağır yaralandı” iddialarına da açıklık getirdi.

Saldırı sırasında meydana gelen sarsıntıyla Ayetullah Mücteba Hamaney yere savruldu, belinde ve bacağında hafif yaralar oluştu. Ancak kısa sürede iyileşti. Ciddi bir sağlık sorunu hiçbir zaman söz konusu olmadı. liderin bir süredir kameralara çıkmamasının “stratejik güvenlik” gerekçesiyle planlı bir karar olduğunu da belirtti:

Düşman, söylentiler aracılığıyla bir görüntü veya ses elde etmek istiyor. Bu nedenle ihtiyatlı davranılıyor. Ayetullah Mücteba Hamaney’in dirayeti ve liderlik kapasitesi tam yerindedir; zamanı geldiğinde halkıyla doğrudan konuşacaktır.

Şehit Şirazi’ye Vefa ve Direniş Mesajı

Hüseyni ayrıca saldırı sırasında şehit olan General Şirazi ve silah arkadaşlarını andı.