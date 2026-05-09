İran Ordusu’ndan Füze ve İHA Operasyonu Açıklaması: Ayrıntılar Paylaşıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonuna dair ayrıntıları resmi kanallar aracılığıyla paylaştı. Yapılan açıklamada, operasyonun planlanan hedefler doğrultusunda başarıyla icra edildiği ve İran’ın savunma kapasitesinin sahada test edildiği belirtildi.

Ordudan yapılan değerlendirmede, füze ve İHA sistemlerinin eş güdümlü şekilde kullanıldığına dikkat çekilirken, operasyonun İran’ın caydırıcılık doktrini çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ülkenin hava savunma ve uzun menzilli vurucu gücünün geldiği noktaya ilişkin mesajlar verildi.

Yetkililer, söz konusu operasyonun bölgesel güvenliği hedef almadığını, İran’ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini korumaya yönelik bir askeri faaliyet olduğunu ifade etti. Operasyona ilişkin teknik detayların bir bölümünün güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadığı kaydedildi.

İran Ordusu’nun açıklaması, bölgede artan askeri hareketlilik ve güvenlik endişelerinin gölgesinde gelirken, gelişme uluslararası kamuoyunda da yakından izleniyor.