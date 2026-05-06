Pakistan: İran-ABD müzakerelerinde büyük ilerleme kaydedildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ülkesinin arabuluculuğunda yürütülen İran-ABD müzakerelerinde “büyük bir ilerleme” sağlandığını açıkladı. Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Dar, İslamabad’ın ateşkese ulaşmak ve diyaloğu başlatmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “Hedefimiz, bölgenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bir barış anlaşmasına tarafları ulaştırmak. Bu krizi, taraflar için ‘kazan-kazan’ temelinde bir anlaşmayla sonlandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Dar, müzakerelerin somut ilerleme kaydettiğine duyduğu güveni yineleyerek, diplomatik çabaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

İslamabad’ın zorlu denklemi ve ateşkesin kırılganlığı

Pakistan’ın bu girişimi, Hürmüz Boğazı’nda iki ayı aşkın süredir devam eden askerî gerilimin ardından gelen en somut diplomatik adım olarak öne çıkıyor. Başbakan Şahbaz Şerif’in daha önce yaptığı “ateşkese saygı gösterilmesi” çağrısını somutlaştıran bu açıklama, İslamabad’ın bölgesel istikrar için oynadığı kritik rolü bir kez daha teyit ediyor. Ancak gözlemciler, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını “ateşkes ihlali” olarak nitelendiren Tahran yönetimi ile Beyaz Saray arasında ciddi güven bunalımı bulunduğunu hatırlatıyor. Pakistanlı yetkililerin iyimserliğine rağmen, sahadaki gerçeklik oldukça kırılgan: İran Devrim Muhafızları yetkilileri son günlerde yaptığı açıklamalarda “ABD mevcut durumu sürdüremez” derken, Başkan Trump savaşa devam mesajı vermiş ve iki ABD gemisinin Hürmüz’de mahsur kaldığı iddiaları gündemi meşgul etmişti.

Emperyalizmin çıkmazı: Savaş meydanında kazanılamayan masada da kazanılamıyor

Diplomatik sürece dair bu umut verici açıklama, ABD’nin son iki aydır bölgede uyguladığı “maksimum baskı” stratejisinin çıkmaza girdiğini gösteriyor. Trump yönetimi, İsrail’in de yoğun baskısıyla başlattığı savaşta ne Hürmüz’deki İran kontrolünü kırabildi ne de “Özgürlük Projesi” adı altında duyurduğu askerî operasyonlarla hedeflerine ulaşabildi. ABD içinde, savaşın 60 günlük yasal süresinin dolması ve artan sayıda Cumhuriyetçi senatörün Kongre’de muhalefete yönelmesi, Beyaz Saray’ı diplomatik bir çıkış aramaya zorluyor. Pakistan’ın “kazan-kazan” vurgusu, Washington’ın alışılagelmiş “ya benimsin ya da bana karşısın” dayatmacılığına bir alternatif olarak okunuyor. Tarihsel olarak emperyalist güçler, askerî üstünlüklerine güvenerek masada kazanamadıklarını savaş meydanında kazanmaya çalışmışlardır. Ancak İran karşısında alınan sonuç, bu stratejinin iflas ettiğini gösteriyor: Ne askerî yığınak ne de ekonomik abluka Tahran’ı geri adım atmaya zorlamadı.

Zıt görüş ve engeller: Abluka ve güvensizlik

Karşıt görüşteki ABD’li yetkililer ise İran’ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetlerine ilişkin endişelerinin devam ettiğini, herhangi bir anlaşmanın “şeffaf ve doğrulanabilir” olması gerektiğini savunuyor. Ayrıca İsrail cephesinden gelen açıklamalarda, “İran’a verilecek her tavizin bölgede yeni bir savaşa davetiye çıkaracağı” uyarısı yapılıyor. Pakistan Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına rağmen, Tahran yönetimi daha önce ateşkes müzakerelerine dönüş için ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını şart koşmuştu. Bu şart yerine getirilmeden somut bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediği ise belirsizliğini koruyor. Ayrıca, İran Meclis Başkanı Kalibaf’ın “ABD mevcut durumu sürdüremez” çıkışı ve Tümgeneral Cevani’nin “ABD kaslarını gösterecek ama mağlup olacak” tehdidi, Tahran’ın pazarlık pozisyonunu net biçimde ortaya koyuyor.