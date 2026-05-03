IMF’den AB’ye Enerji Desteği Eleştirisi: “Kaynaklar Hedefe Ulaşmıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası Para Fonu (IMF), yayımladığı son değerlendirme notunda Avrupa Birliği hükümetlerinin İran savaşı sürecinde artan enerji fiyatlarını dengelemek amacıyla uyguladığı sübvansiyon politikalarını mercek altına aldı. Kurum, söz konusu desteklerin kamu bütçeleri üzerinde ağır yük oluşturduğunu ve çoğu durumda ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmadığını vurguladı.

IMF uzmanları, enerji fiyat şoklarına karşı geniş tabanlı sübvansiyonlar yerine düşük gelirli hanelere ve enerji yoğun sektörlere yönelik hedefli destek programlarının daha etkili olacağını ifade etti. Raporda, “Genel fiyat müdahaleleri piyasa sinyallerini bozarken, uzun vadede enerji verimliliği yatırımlarını da geciktirebilir” değerlendirmesine yer verildi.

AB üyesi ülkeler, savaş sürecinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki sert yükseliş karşısında hem tüketicileri hem de sanayiyi korumak amacıyla milyarlarca euroluk destek paketleri açıklamıştı. Ancak artan kamu borcu ve bütçe açıkları, bu politikaların sürdürülebilirliğini tartışma konusu haline getirdi.

Ekonomi çevreleri, IMF’nin uyarısının AB içinde yeni bir mali disiplin tartışmasını tetikleyebileceğini belirtiyor. Özellikle enerji dönüşümü hedefleriyle mali istikrar arasında kurulacak dengenin, önümüzdeki dönemde Avrupa ekonomisinin yönünü belirlemesi bekleniyor.