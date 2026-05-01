Siyonist İsrail medyası itiraf etti: Hizbullah zayıflıklarımızı keşfetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail rejiminin kendi medya organları, ordusunun güney Lübnan’da içine düştüğü çıkmazı tüm açıklığıyla ortaya koyan itiraflarda bulundu. İsrail gazetesi Haaretz, “Şu anda Lübnan cephesi, İsrail ordusu için en zorlu ve en kanlı alan haline geldi” değerlendirmesini yaparken, Hizbullah’ın ordunun zayıf noktalarını başarıyla tespit ettiğini ve askeri birliklerin içinde dahi operasyonların nasıl devam edeceğine dair sorular yükseldiğini aktardı. Gazete, Hizbullah’ın herhangi bir geri çekilme belirtisi göstermediğini ve faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Haaretz’in analizine göre, İsrail ordusunun güney Lübnan’daki operasyonlarının büyük kısmı, 2025 yılında Gazze’de uygulanan modele benziyor: sistematik ve yaygın ev yıkımı. Ancak bu strateji, beklenen askerî başarıyı getirmedi. Artan askerî yaralı sayısı, ordunun kendi içinde “Belirlenen hedefler, askerlerin insansız hava araçlarına karşı maruz kaldığı yüksek riske değer mi?” sorusunu gündeme getirmiş durumda.

“Kibir taktik ve stratejik yenilgiye yol açtı”

Bir başka İsrail gazetesi Israel Hayom ise daha da sert bir dille, “Lübnan bataklığı geri döndü” başlığını kullandı. Gazete, üst düzey subayların şimdi durumun savaş öncesi döneme kıyasla “çok daha kötü” olduğunu itiraf ettiğini yazdı. Özellikle Hizbullah’ın fiber optik kablolu İHA’larının yarattığı tehdit karşısında yaşanan “taktiksel yenilgi”nin, “kibirden kaynaklanan stratejik yenilgi” ile birleştiği belirtildi. Bu ifadeler, İsrail ordusunun savaşın başında öngördüğü “yıldırım zaferi” senaryolarının ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koyuyor.

Tarihsel olarak, İsrail ordusunun Lübnan’da daha önce de benzer bir “bataklık” deneyimi yaşadığı biliniyor. 2000 yılında güney Lübnan’dan geri çekilmek zorunda kalan işgal ordusu, 2006 savaşında da Hizbullah karşısında istediği sonuçları alamamıştı. Ancak şimdiki durum, geçmiş krizlerden daha derin görünüyor. Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail’e sağladığı koşulsuz askerî ve diplomatik destek –ki bu destek, Kongre içinde giderek artan bir muhalefetle karşı karşıyadır– diğer yandan sahada Hizbullah’ın stratejik sabrı, İsrail ordusunu çıkmaza sürüklemiştir. Trump’ın “İran’ı diz çöktürme” söyleminin bir uzantısı olarak Lübnan’a da yayılan savaş hattı, ABD emperyalizminin bölgedeki sınırlarını acı bir şekilde göstermektedir: Ne en gelişmiş teknoloji ne de en ağır bombardıman, işgalci bir ordunun topyekûn bir direniş karşısında “bataklıktan” çıkmasını sağlayabilmektedir.

Israel Hayom’un itirafındaki “kibir” vurgusu aslında daha büyük bir gerçeğe işaret ediyor: Pentagon’un onayıyla Tel Aviv’in uyguladığı “topyekûn yıkım” stratejisi, ne güvenlik ne de siyasi hedeflerine ulaşmıştır. ABD içinde, Trump’ın “savaş başkanı” imajını güçlendirmek için İsrail’e verdiği desteğe yönelik eleştiriler büyürken, Lübnan’daki bu kanlı çıkmaz, Amerikan vergi mükelleflerinin fonladığı silahların nasıl bir felakete hizmet ettiğini yeniden gündeme taşımaktadır.