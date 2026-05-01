Amerikan medyası itiraflara başladı: Savaşın maliyeti açıklananın en az 2 katı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CBS News’in Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının gerçek maliyetinin 50 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor. Pentagon’un Kongre’ye sunduğu resmi rakamın 25 milyar dolar olduğu açıklanırken, bu meblağa hasar gören veya kaybedilen askeri teçhizatın maliyetinin dahil edilmediği ifade ediliyor.

Haberde, Pentagon’un şu ana kadar 24 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybettiği ve her birinin maliyetinin 30 milyon doların üzerinde olduğu aktarılıyor. Ayrıca İran’ın misilleme saldırılarında Bahreyn, Kuveyt, Irak, BAE ve Katar’da bulunan en az 9 ABD askeri üssünün ciddi hasar gördüğü, bu üslerin onarım maliyetlerinin ise resmi rakamlara yansıtılmadığı kaydediliyor.

Pentagon’un vekil denetçisi Jules Hurst tarafından yapılan açıklamada, askeri inşaat maliyetlerini tahmin etmenin zor olduğu ve üslerin gelecekteki konumlandırmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Kongre’de ise maliyet konusunda şeffaflık talepleri yükseliyor. Demokrat senatör Chris Coons, 25 milyar dolarlık rakamın “kesinlikle düşük olduğundan emin olduğunu” belirterek, bu meblağa iki aydır bölgede konuşlu tutulan askeri güçlerin maliyetlerinin dahil edilmediğini öne sürdü. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Adam Smith ise Pentagon’dan bu rakamı uzun süredir istediklerini ve nihayet aldıkları için memnuniyetini dile getirdi.

Demokrat Temsilci Ro Khanna tarafından Savunma Bakanı Pete Hegseth’e savaşın Amerikalı vergi mükelleflerine maliyetinin sorulduğu, Hegseth’in ise doğrudan bir yanıt vermekten kaçındığı aktarıldı. Muhafazakar American Enterprise Enstitüsü’nün tahminlerine göre, yalnızca artan yakıt ve gübre maliyetlerinin her Amerikan hanesine ayda ekstra 150 dolara mal olduğu belirtiliyor.

Savaşın görünmeyen maliyetleri arasında 1.200’den fazla Patriot ve 1.000’den fazla Tomahawk füzesinin yeniden stoklanması, THAAD sistemlerine ait AN/TPY-2 radarlarının değişimi (her birinin 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğu ifade ediliyor) ve Suudi Arabistan’da bir hava üssünde vurulan bir adet E-3 Sentry uçağının kaybının bulunduğu kaydedildi. Pentagon yetkililerinin, bu maliyetlerin bir kısmının müttefik ülkeler tarafından karşılanabileceğini ima ettiği ancak henüz net bir rakam paylaşılmadığı bildirildi.