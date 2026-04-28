Meşhed’deki İmam Rıza (a.s) Türbesinde, Mübarek Doğum Günü Öncesi Sakakahne ve Pencere-i Fulad Çiçeklerle Süsleniyor + VİDEO

28 Nisan 2026 - 10:31
News ID: 1807265
İmam Rıza (a.s)’nın doğum yıldönümü yaklaşırken, Meşhed’deki kutsal türbede bulunan sakakahne ve pencere-i fulad bölümleri özel bir program çerçevesinde çiçeklerle bezenerek ziyaretçilere hazır hâle getirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza (a.s) Türbesi, mübarek doğum yıldönümünün yaklaşmasıyla birlikte yoğun hazırlıklara sahne oluyor. Türbenin önemli bölümlerinden olan sakakahne ve pencere-i fulad, geleneksel bir uygulama olarak bu yıl da renkli çiçeklerle özenle süslendi.

Türbe yetkilileri, bu çiçeklendirme programının her yıl doğum yıldönümü günlerinde gerçekleştirildiğini ve “ev sahibinin mübarek doğumunu karşılama geleneği”nin bir parçası olduğunu belirtti. Ziyaretçiler de yapılan süslemeleri memnuniyetle karşılayarak, türbenin manevî atmosferinin bu hazırlıklarla daha da zenginleştiğini ifade ettiler.

Hazırlıkların doğum günü merasimleri boyunca devam edeceği ve türbenin farklı bölümlerinde de ek düzenlemeler yapılacağı bildirildi.
 

