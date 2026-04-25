Devrim Muhafızları: Karşı-Devrimci Yapılara Bağlı Ekipler Etkisiz Hale Getirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, ülkede güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, karşı-devrimci yapılarla bağlantılı olduğu belirtilen bazı ekiplerin tespit edildiği ve yapılan planlı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonların detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu grupların çeşitli faaliyetler yürütmeye hazırlandığı yönünde istihbari bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Teşkilat, ülke güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, güvenlik birimlerinin koordineli şekilde çalışmaya devam ettiği ve gerekli görüldüğünde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.