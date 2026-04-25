İran’dan Açıklama: Durdurulan EPAMINONDAS Bir Konteyner Gemisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO), durdurularak kontrol altına alınan EPAMINONDAS adlı gemiye ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, geminin ticari amaçla faaliyet gösteren ve Hindistan’ın Mundra Limanı istikametine ilerleyen bir konteyner taşıyıcısı olduğu belirtildi.

Geminin durdurulmasına ilişkin operasyonun detaylarına yer verilmezken, kontrol sürecinin bölgedeki rutin güvenlik uygulamaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi. Yetkililer, gemide yapılan incelemelerin sürdüğünü ve gerekli değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından konuya ilişkin ek bilgilendirme yapılabileceğini bildirdi.

İDMO, bölgedeki deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin düzenli biçimde devam edeceğini kaydetti.