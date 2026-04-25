ABD Askeri Uçağı Türkiye Hava Sahasında Acil Durum Sinyali Verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın sabah saatlerinde Türkiye hava sahasında uçuş gerçekleştirdiği sırada acil durum sinyali verdiği bildirildi. Havacılık takip sistemlerine yansıyan bilgilere göre, uçak belirli bir süre boyunca acil durum kodu ile izlenmeye devam etti.

Acil durum sinyalinin teknik bir arıza, tıbbi durum ya da güvenlik kaynaklı bir ihtiyati bildirim nedeniyle verilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak olayın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Uçağın daha sonra uçuş rotasına devam edip etmediği ya da herhangi bir havalimanına yönlendirilip yönlendirilmediğine ilişkin bilgiler netlik kazanmazken, ilgili birimlerin konuyu takip ettiği bildirildi.