Rapor: ABD’nin İran’la Çatışma Maliyeti 61 Milyar Doları Geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Iran War Cost Tracker’ın güncel değerlendirmesi, ABD’nin İran’a yönelik askeri faaliyetleri ve çatışma sürecine ilişkin mali yükün giderek arttığını ortaya koydu. Kuruluşun verilerine göre, operasyonlar, lojistik giderler, bölgesel konuşlanmalar ve ilgili savunma harcamalarının toplamı 61 milyar doları aşmış durumda.

Raporda, harcamaların büyük bölümünün Ortadoğu’daki askeri varlığın sürdürülmesi, operasyonel destek ve istihbarat faaliyetlerine ayrıldığı belirtildi. Uzmanlar, maliyet artışının hem Washington’daki bütçe tartışmalarını hem de bölgesel strateji değerlendirmelerini etkileyebileceğini ifade ediyor.

Analizde ayrıca, toplam maliyetin önümüzdeki dönemde çatışma dinamiklerine bağlı olarak daha da yükselebileceği uyarısında bulunuldu.