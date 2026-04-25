İran Emniyeti: Düşman Ağlarına Operasyonlarda Kritik Belgeler Ele Geçirildi

25 Nisan 2026 - 18:19
News ID: 1806269
İran Emniyet Teşkilatı Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, düşmanla bağlantılı ağlara yönelik operasyonlarda ağır darbeler indirildiğini ve ele geçirilen ekipmanlardan önemli belgelerin çözümleme sürecinde olduğunu açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Emniyet Teşkilatı Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, güvenlik güçlerinin son dönemde yürüttüğü operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Radan, ülke içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen düşman bağlantılı ağların tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Açıklamasında, operasyonlar sırasında çeşitli ekipman ve belgelerin ele geçirildiğini belirten Radan, bu materyallerin şifre çözümleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Komutana göre, elde edilen veriler güvenlik birimleri için önemli ipuçları taşıyor ve devam eden soruşturmalara yön verecek nitelikte.

Radan, güvenlik operasyonlarının kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayarak, ülke içinde istikrarı hedef alan yapılara karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti.

