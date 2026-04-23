  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Fransa ve Polonya’dan NATO Dışı Nükleer Tatbikat Planı İddiası

23 Nisan 2026 - 16:36
News ID: 1805516
Fransa ve Polonya’dan NATO Dışı Nükleer Tatbikat Planı İddiası

Fransa ile Polonya’nın, NATO’nun resmi yapısından bağımsız biçimde Rusya ve Belarus’taki hedeflere yönelik nükleer saldırı senaryolarını içeren ortak askeri tatbikatlar düzenlemeyi planladığı öne sürüldü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa güvenlik gündeminde dikkat çeken bir iddiaya göre Fransa ve Polonya, NATO çerçevesinin dışında planlanan yeni bir askeri tatbikat üzerinde çalışıyor. Söz konusu tatbikatın, Rusya ve Belarus’taki hedeflere yönelik nükleer saldırı senaryolarını içeren simülasyonları kapsayacağı bildirildi.

Diplomatik ve askeri kaynaklara dayandırılan bilgilere göre planlanan tatbikatın amacı, Avrupa’daki güvenlik tehditlerine karşı ortak caydırıcılık kapasitesini test etmek ve kriz senaryolarına hazırlık düzeyini artırmak olarak değerlendiriliyor.

Analistler, NATO yapısı dışında gerçekleştirilecek böyle bir girişimin Avrupa’daki güvenlik mimarisi ve ittifak içindeki dengeler açısından da tartışmalara yol açabileceğini belirtiyor. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, gelişmenin Rusya ile Batı arasındaki mevcut gerilim bağlamında yakından izleneceği ifade ediliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha