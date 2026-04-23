Fransa ve Polonya’dan NATO Dışı Nükleer Tatbikat Planı İddiası

Diplomatik ve askeri kaynaklara dayandırılan bilgilere göre planlanan tatbikatın amacı, Avrupa’daki güvenlik tehditlerine karşı ortak caydırıcılık kapasitesini test etmek ve kriz senaryolarına hazırlık düzeyini artırmak olarak değerlendiriliyor.

Analistler, NATO yapısı dışında gerçekleştirilecek böyle bir girişimin Avrupa’daki güvenlik mimarisi ve ittifak içindeki dengeler açısından da tartışmalara yol açabileceğini belirtiyor. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, gelişmenin Rusya ile Batı arasındaki mevcut gerilim bağlamında yakından izleneceği ifade ediliyor.