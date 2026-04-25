Gazze’de Can Kaybı 72 Bini Aştı: Modern Tarihin En Ağır İnsanlık Dramlarından Biri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de süren saldırılar ve çatışmalar, can kayıplarını her geçen gün artırıyor. Bölgedeki sağlık ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, son 48 saat içinde 17 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 72 bin 585’e yükseldi.

Yetkililer ve sahadaki insani yardım kuruluşları, artan sivil kayıplara dikkat çekerek Gazze’deki durumun “eşi benzeri görülmemiş” bir insani kriz boyutuna ulaştığını ifade ediyor. Altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu, sağlık sisteminin ise ağır yük altında kaldığı belirtilirken, temel gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısının derinleştiği aktarılıyor.

Uzmanlar, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların bu süreçten orantısız biçimde etkilendiğine işaret ederken, uluslararası toplumun acil ve etkili adımlar atması çağrısı yineleniyor. İnsan hakları savunucuları ise bölgedeki tabloyu “modern tarihin en ağır insanlık dramlarından biri” olarak nitelendiriyor.

Taraflar arasındaki askeri gerilimin sürdüğü ortamda, kalıcı bir ateşkes ve insani koridorların açılması yönündeki çağrıların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.