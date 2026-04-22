Hatem’ül Enbiya Karargahı’ndan Sert Mesaj: “Her Saldırganlığa Karşılık Veririz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hatem’ül Enbiya Merkez Karargahı, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerin tam teyakkuz halinde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, mevcut bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası tehditlere karşı gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Karargah, ülkenin güvenliğine yönelik herhangi bir saldırgan girişime karşı “kararlı ve etkili” bir yanıt verileceğini vurguladı. Savunma kapasitesinin güçlendirildiği belirtilen açıklamada, caydırıcılık ilkesinin temel öncelik olduğu kaydedildi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin hassasiyetine dikkat çekerek, ulusal çıkarların korunması için askeri ve stratejik hazırlıkların sürdürüldüğünü belirtti. Açıklama, silahlı kuvvetlerin görev başında olduğu ve gelişmelere anında müdahale edebilecek durumda bulunduğu mesajıyla sona erdi.