Pentagon ateşkes ihlalini kabul etti, Trump başka konuştu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hint Okyanusu’nun güneyinde bir İran petrol tankerini helikopterli bir operasyonla ele geçirdiğini doğrularken, Başkan Donald Trump aynı saatlerde sosyal medyadan “İran ateşkesi defalarca ihlal etti” suçlamasında bulundu. Pentagon’un açıklaması, ABD’nin ateşkes sürecini ihlal eden taraf olduğunu dolaylı yoldan teyit ederken, Trump’ın suçlamalarıyla Washington yönetiminin tutumu arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

Mehr Haber Ajansı’nın Al Jazeera’ye dayandırdığı habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri komandoları, “MT Tiffany” adlı ham petrol tankerine güney Hint Okyanusu’nda helikopterle iniş yaparak müdahale etti. Pentagon’dan yapılan açıklamada, tankerin “herhangi bir ülkenin bayrağını taşımadığı” ve “yaptırım altında” olduğu gerekçesiyle ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Uluslararası sular, İran’a yönelik yaptırımlara tabi gemiler için güvenli liman değildir” ifadesi kullanıldı.

Bu operasyon, ABD’nin daha önce “Toska” adlı İran gemisine yönelik saldırı ve el koyma eyleminin ardından ikinci hamlesi olarak kayıtlara geçti. Her iki operasyon da, 8 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğuyla varılan iki haftalık ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleştirildi. Ateşkes, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenli geçişini ve doğrudan askerî çatışmaların durdurulmasını öngörüyordu.

Trump’ın suçlamalarıyla Pentagon’un eylemleri arasında çelişki

Trump’ın “İran ateşkesi defalarca ihlal etti” çıkışı, ABD kuvvetlerinin uluslararası sularda bir İran tankerine fiilen el koyduğu bir saat diliminde geldi. Diplomatik kaynaklar, bu durumu “hırsız ‘dur’ diyor” benzetmesiyle yorumlarken, uluslararası hukuk uzmanları ABD’nin eyleminin ateşkes anlaşmasının hem ruhuna hem de lafzına aykırı olduğunu belirtiyor. Zira ateşkes, tarafların birbirlerine ait ticari gemilere yönelik her türlü müdahaleyi durdurmasını da kapsıyordu.

Pentagon, operasyonu “yaptırım uygulama” ve “yasadışı ağları devre dışı bırakma” başlıklarıyla meşrulaştırmaya çalışırken, açıklamanın satır aralarında Washington yönetiminin emperyalist politikalarının bir yansıması olarak okunan “uluslararası sularda tek taraflı cezalandırma yetkisi” iddiası dikkat çekiyor. ABD Savunma Bakanlığı, “Uluslararası sular, yaptırıma tabi İran gemileri için güvenli liman değildir. Gayrimeşru aktörlerin ve gemilerinin manevra özgürlüğünü ellerinden almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran’dan henüz resmî yanıt yok

İran yönetimi, MT Tiffany tankerinin ele geçirilmesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Ancak geçmişte benzer vakalarda Tahran yönetiminin, ABD’nin eylemlerini “korsanlık” ve “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdiği ve Hürmüz Boğazı’nda misilleme amaçlı arama ve durdurma operasyonları başlattığı biliniyor. Daha önce “Toska” gemisinin ele geçirilmesinin ardından İran, Basra Körfezi’nde iki ABD bağlantılı tankeri durdurarak karşılık vermişti.

Pentagon’un “gemisiz (bayraksız) gemi” argümanı ise uluslararası deniz hukukunda tartışmalı bir zemine oturuyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), açık denizlerde bir geminin ancak bayrağını taşıdığı devletin yetkisine tabi olduğunu belirtirken, “bayraksız gemi” statüsünün tek taraflı müdahaleye izin verip vermediği uzmanlar arasında ihtilaflı bir konu. ABD ise UNCLOS’a taraf olmadığı için kendini bu sözleşmenin hükümleriyle bağlı saymıyor.

Zıt görüş olarak, Beyaz Saray’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, operasyonun “ateşkesi değil, yaptırım rejimini ilgilendirdiğini” ve “İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine” yanıt olduğunu savundu. Ancak bu argüman, ateşkes anlaşmasının “tüm düşmanca eylemleri” durdurmayı öngören geniş kapsamıyla çelişiyor.