Galibaf: ABD savaşla hedeflerine ulaşamadı, zorbalıkla da ulaşamayacak

Tesnim haber ajansının parlamento servisinin aktardığına göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda ABD’nin İran’a yönelik politikalarını eleştirdi. Kalibaf mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ateşkesin tam anlamlı olması, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durduğu zaman mümkündür. Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin bariz ihlaliyle mümkün değildir. Askeri saldırıyla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarını kabul etmektir.”

Siyasi analistlere göre, Kalibaf’ın bu açıklaması, ABD’nin “ateşkesi uzatıyoruz ama abluka sürüyor” şeklindeki çelişkili politikasına doğrudan bir yanıttır. Washington yönetimi, bir yandan diplomatik çözüm söylemi kullanırken diğer yandan İran’ın limanlarını abluka altında tutarak ekonomik boğma stratejisini sürdürmektedir. Uzmanlar, bu tutumun emperyalist güçlerin klasik “eli sopalı diplomasi” anlayışının bir yansıması olduğunu ve İran gibi egemen bir ülkeye dayatılamayacağını belirtiyor. Kalibaf’ın “tek yol, İran milletinin haklarını kabul etmektir” vurgusu, Tahran’ın daha önce Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Irakçi tarafından da dile getirilen “onurlu müzakere” ve “güçlü pozisyondan pazarlık” ilkelerini yinelemektedir.

Galibaf'ın “Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durması” şartı, İran’ın sadece kendi sınırları içindeki güvenliği değil, aynı zamanda bölgesel müttefiklerinin (Lübnan’daki Hizbullah, Yemen’deki Ensarullah, Filistin’deki direniş grupları) maruz kaldığı saldırıları da ateşkesin bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Bu yaklaşım, İran’ın çatışmayı sadece kendi topraklarıyla sınırlı görmeyen, bölgesel bir perspektiften değerlendiren stratejik vizyonunu ortaya koyuyor.

Meclis Başkanı’nın “Hürmüz Boğazı’nın açılması ateşkes ihlaliyle mümkün değildir” ifadesi ise, İran’ın boğazdaki fiili kontrolünü bir pazarlık kozu olarak kullanmaya devam edeceğinin en net göstergesidir. ABD, boğazın derhal ve şartsız açılmasını talep ederken, İran bu adımı ancak kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde ve kendi şartları yerine getirildikten sonra atmayı taahhüt ediyor. Bu konu, İslamabad’da yapılması planlanan ikinci müzakere turunun da en kritik gündem maddesi olmaya devam ediyor.