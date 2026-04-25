Gürbulak Gümrük Kapısı Yeniden Hizmete Açıldı: Türkiye–İran Sınırında Ekonomik Beklenti Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye–İran sınır hattının en işlek geçiş noktalarından biri olan Gürbulak Gümrük Kapısı, düzenlenen resmi törenle yeniden hizmete alındı. Açılış programına Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Rıza Rahmani, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Ömer Bolat ile her iki ülkeden çok sayıda kamu yetkilisi katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, gümrük kapısının modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının bölgesel ticaret hacmini artırması ve sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Türk ve İranlı yetkililer, açılışın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirecek bir adım olduğunu belirtti.

Gümrük kapısının yenilenen altyapısıyla hem ticari taşımacılığın hızlanması hem de yolcu geçişlerinin daha güvenli ve düzenli hale gelmesi bekleniyor. Açılış töreni, iki ülke arasında ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik yeni projelerin de gündeme alınacağı mesajlarıyla tamamlandı.