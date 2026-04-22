IRGC’den Kuruluş Yıldönümü Mesajı

22 Nisan 2026 - 17:31
News ID: 1805215
İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Devrim Konseyi’nde teşkilatın tüzüğünün onaylandığı 22 Nisan’ın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), kuruluşunun resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Açıklamada, 22 Nisan’ın Devrim Konseyi’nde IRGC tüzüğünün onaylandığı ve kurumun resmi olarak kurulduğu gün olduğu hatırlatıldı.

Mesajda, IRGC’nin kuruluşundan bu yana ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Kurumun, farklı dönemlerde karşılaşılan güvenlik tehditlerine karşı yürüttüğü faaliyetlere de değinildi.

IRGC açıklamasında ayrıca, teşkilatın kuruluş ilkelerine bağlı kalarak görevlerini sürdürdüğü ve ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle görev yapan ve hayatını kaybeden mensuplar da anıldı.

