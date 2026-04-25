ABD’nin müzakere daveti: Emperyalizmin yeni tuzağı mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın kapsamlı analizine göre İran, ABD ile şu aşamada yapılacak herhangi bir müzakereyi sadece stratejik bir hata değil, aynı zamanda emperyalist baskı mekanizmalarına teslimiyet olarak değerlendiriyor.

Savaş ve ağır yaptırımların gölgesinde yükselen ‘müzakere çağrıları’, bazı çevrelerce baskıları hafifletecek bir çıkış kapısı olarak sunulsa da, geçmişte yaşanan 1953 darbesi, 1980-88 savaşındaki ABD desteği ve Barack Obama’dan Donald Trump’a uzanan süreçte Brıjam’ın akıbeti, İran’ı haklı bir şekilde kuşkuya itmektedir.

Bu analiz, içeriden ve dışarıdan tarihsel-toplumsal verilerle ABD’nin ne ‘ortak’ ne de ‘güvenilir’ olduğunu gözler önüne seriyor.

Müzakere değil, dayatma: ABD’nin İran’la sorunu özseldir

ABD yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik düşmanlığı, bir ambargo veya nükleer anlaşmazlık meselesinin çok ötesindedir. Bu, emperyalist bir gücün bölgede kendine rakip olabilecek bağımsız ve ideolojik bir aktörü sindirme girişimidir.

Washington, Tahran’ın sadece petrol veya bölgesel nüfuz gibi somut çıkarlarını değil; Lübnan’da Hizbullah, Filistin’de Hamas, Irak ve Suriye’de direniş eksenini destekleme kapasitesini hedef almaktadır. Unutulmamalı ki ABD, 1953’teki 28 Murdad darbesiyle İran’da demokratik bir hükümeti devirmiş, ardından Saddam Hüseyin’e kimyasal silah desteğiyle İran’a karşı bir vekalet savaşı yürütmüştür. 2018’de Trump yönetiminin Brıjam’dan tek taraflı çekilmesi ve ‘maksimum baskı’ kampanyası da aynı zincirin bir halkasıdır: Müzakere, Washington için bir ‘pazarlık masası’ değil, karşı tarafı teslim almaya yarayan bir mevzidir.

Tecrübe sabit: ABD ahdinde durmaz, müzakereleri tuzak olarak kullanır

Brıjam deneyimi, ABD’nin ne kadar güvenilmez olduğunu belgeleyen en çarpıcı örnektir. 2015’te varılan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmışken, Washington üç yıl sonra hiçbir hukuki dayanak olmaksızın anlaşmayı çiğnemiş ve İran’a en ağır ekonomik ablukayı yeniden dayatmıştır. Irak 1991’de Kuveyt anlaşmasını kabul edip silahlarını bıraktığında on beş yıl boyunca acımasız bir abluka altında tutuldu; Libya lideri Kaddafi ise 2003’te Batı’yla ‘uzlaşarak’ kitle imha silahları programından vazgeçtiğinde, on yıl sonra NATO uçakları tarafından parçalanmış bir halde bir kanalizasyon borusunun içinde bulundu. Bu, emperyalizmin değişmez yöntemidir: Zayıflık görülen yerde müzakere masası, savaş suçlarının ve katliamların diplomatik kılıfına dönüşür. Halen ABD savaş gemileri ve İngiliz uçakları bölgede dolaşırken aynı anda ‘müzakere çağrısı’ yapan Washington’un asıl amacı, İran’ın caydırıcılığını fiendirmektir.

Deniz ablukası masadayken yapılan müzakere: Dayatmanın adı

ABD’nin son dönemde İran’a yönelik deniz harekatını yoğunlaştırması ve Umman Denizi’nde ‘gemi denetimleri’ gibi uygulamaları canlandırması, ‘müzakere’ söylemiyle eşzamanlı yürütülen bir baskı kampanyasıdır. Uluslararası ilişkiler teorisinin en temel kuralıdır: Bir taraf, diğeriyle müzakere ederken aynı anda onun boğazını sıkıyorsa, ortada ‘anlaşma’ değil, ‘teslim şartları’ vardır. Hürmüz Boğazı’nda fiili kontrol sahibi olan İran, bu stratejik avantajını teslim etmeyeceğini göstermiştir. Eğer Tahran bir abluka altında müzakerelere oturursa, bu ABD’ye ‘baskı işe yarıyor’ mesajını verir ve gelecekte çok daha ağır ambargoların, askeri tehditlerin ve hatta doğrudan müdahalenin yolunu açar. Kuzey Kore, yıllarca müzakere masasında kalmasına rağmen hiçbir zaman caydırıcılığını elden bırakmamıştır; çünkü emperyalist güçlerin yalnızca güçten anladığını bilmektedir.

Vazgeçilmez caydırıcılık: Füze, nükleer kapasite ve direniş ekseni

İran’ın elindeki araçlar – 400 kilogramın üzerinde yüzde 60 saflıkta uranyum, binlerce balistik füze, Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik hakimiyet ve bölgedeki direniş ağları – sadece savunma unsurları değil, aynı zamanda İsrail’in sürekli ‘askeri seçenek’ tehdidine karşı hayati birer sigortadır. ABD ve İsrail’in Lübnan, Suriye ve Gazze’de işlediği savaş suçları, okul ve hastane katliamları ortadayken, ‘müzakereler yoluyla bu silahlardan arındırma’ fikri delilikten başka bir şey değildir. Emperyalist güçler, İran’ın Hamas ve Hizbullah’a siyasi desteğini ‘terörizm’ diye adlandırırken, bizzat kendileri İsrail’in Gazze’de 50 binden fazla sivili katletmesine F-35 savaş uçakları ve bunker buster bombalarıyla doğrudan ortak olmaktadır. Müzakere masasında kazanılamayanı meydanda kazanmaya çalışan bu zihniyet, asla güvenilir bir ortak değildir.

Ekonomik ve psikolojik savaş: Müzakere umut mu, zehir mi?

Müzakere çağrıları, İran içinde kaçınılmaz olarak ‘umut ekonomisi’ yaratmakta, döviz piyasalarında geçici dalgalanmalara yol açmaktadır. Ancak Brıjam sonrası dönemdeki hayal kırıklığı, bu ‘periyodik müzakere’ beklentilerinin aslında bir tür psikolojik harekât olduğunu göstermiştir. Her defasında ‘anlaşmaya yaklaşıldı’ haberleriyle yükselen piyasalar, ardından ABD’nin yeni yaptırımlarıyla çakılmıştır. İran’ın stratejik çıkarı, dışarıdaki bir ‘büyük pazarlığa’ endeksli bir psikoloji yaratmak değil, içeride üretim, ticaret ve bölgesel ittifakları – özellikle Rusya, Çin ve bağımsız devletlerle – güçlendirmektir. Unutulmamalıdır ki emperyalizm, ancak kendi silahlarıyla vurulduğunda geri adım atar.