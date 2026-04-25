Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman Denizi’nde ele geçirilen İran bayraklı bir gemiyle ilgili olarak ortaya attığı ‘gemide Çin’den İran’a gizli hediye gönderiliyordu’ iddiasını yalanlayarak, bu açıklamaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Trump yönetiminin son günlerde bölgedeki deniz hareketliliğini bahane ederek yürüttüğü müdahaleci politikalar, bu kez Çin’in açık ve net itirazıyla karşılaştı. Sözcü yaptığı açıklamada, ülkeler arasındaki normal ticaretin hiçbir şekilde engellenmemesi gerektiğini vurgularken, ‘Çin’den hediye’ iddiasının tamamen uydurma olduğunu kaydetti.

ABD’nin uluslararası sularda bir İran gemisini durdurup arama yapması, aslında Washington’un yıllardır sürdürdüğü ‘açık deniz haydutluğu’ geleneğinin yeni bir halkasıdır. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD donanması 2003’te Irak işgali öncesinde Birleşmiş Milletler kararlarını çiğneyerek Akdeniz ve Basra Körfezi’nde onlarca gemiyi durdurmuş, ‘kitle imha silahı’ iddiasıyla yaptığı aramalarda tek bir kanıt bulamamıştı. Bugün aynı senaryo, bu kez ‘Çin’den İran’a gizli hediye’ gibi gülünç bir iddiayla yeniden sahnelenmektedir. Trump yönetiminin bu hamlesi, Tahran’a yönelik maksimum baskı politikasını meşrulaştırmak ve aynı zamanda Pekin’in bölgedeki ticari varlığını itibarsızlaştırmak için kurgulanmış tipik bir emperyalist provokasyondur.

‘Gizli hediye’ değil, açık yalan: ABD’nin kanıtsız suçlamaları

ABD’nin uluslararası sularda bir devletin gemisini askeri güç kullanarak durdurması ve ardından ortaya hiçbir somut delil koymadan ‘gizli sevkiyat’ iddiasında bulunması, modern hukukun en temel ilkesi olan ‘masumiyet karinesi’ni ayaklar altına almaktadır. Trump’ın ‘hediye’ söylemi, daha önceki ‘kitle imha silahı’, ‘kimyasal silah stokları’, ‘el Kaide bağlantısı’ gibi yalanlarının sıradan bir devamıdır. 2003 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın BM kürsüsünde elindeki tüpü sallayarak Irak’ın kimyasal silaha sahip olduğunu iddia etmesi ve ardından bu argümanın tamamen uydurma çıkması gibi; bugün de Trump’ın ‘gizli hediye’ masalı, yarın unutulup gidecek bir başka sahte belgenin tozlu rafına kaldırılacaktır.

Çin’in bu iddiaları ‘asılsız’ ve ‘tamamen red’ ile yanıtlaması, yalnızca diplomatik bir nezaket değil, aynı zamanda Amerika’nın keyfi müdahaleciliğine karşı net bir meydan okumadır. Pekin yönetiminin sözcüsü, ‘ülkeler arasındaki normal ticaretin engellenmemesi gerektiğini’ söylerken, aslında ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarını dolaylı yoldan mahkum etmiştir.

Emperyalizmin aynası: Deniz haydutluğu ve yalan siyaseti

ABD’nin Umman Denizi’nde bir İran gemisine müdahale etmesi, aslında Washington’un ‘denizlerde özgürlük’ söyleminin ne kadar ikiyüzlü olduğunu göstermektedir. Kendi savaş gemileriyle dünyanın dört bir yanındaki boğazları tehdit eden, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki ‘meşru haklarına’ itiraz eden ABD, şimdi de bir başka devletin ticaret gemisine el koyarak açık denizlerin jandarmalığını oynamaktadır. Bu durum, emperyalist güçlerin değişmeyen karakteridir: Kendileri için ‘ulusal güvenlik’ ne ise, başkaları için ‘yasa dışı müdahale’ odur.

Tarih bu tür örneklerle doludur. 1980’lerde İran-Irak savaşı sırasında ABD’nin ‘Tanker Savaşı’ adı altında Basra Körfezi’nde İran tankerlerini vurması, 2012’de Akdeniz’de bir Libya gemisine el koyarak Kaddafi rejimine ait olduğu iddia edilen altınları çalması… Her seferinde aynı gerekçe: ‘Gizli sevkiyat’, ‘yasa dışı malzeme’, ‘terör bağlantısı’. Sonuç ise hep aynıdır: Ya kanıt asla bulunamaz ya da uydurma belgeler yıllar sonra ifşa olur. Çin’in bu yalanı anında çürütmesi, emperyalist propagandanın işleyişini bozan bir müdahaledir.

Bölgeye yansıması: İran ve Çin dayanışması

Bu olay, aynı zamanda ABD’nin İran’ı uluslararası arenada tecrit etme çabalarının ne kadar başarısız olduğunu göstermektedir. Pekin, Tahran’la ticari ilişkilerini sürdürmekte ve 25 yıllık stratejik anlaşma çerçevesinde işbirliğini derinleştirmektedir. Trump’ın ‘gizli hediye’ iddiası, aslında bu iki ülke arasındaki bağı zayıflatma girişiminden başka bir şey değildir. Ancak Çin’in anında ve kesin reddi, Washington’un bu kirli oyununun başarısızlığa uğradığını göstermiştir.