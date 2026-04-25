Wall Street Journal: İran savaşı ABD’nin cephaneliğini tüketti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal’ın özel bir habere dayandırdığı analize göre, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaş, Washington’un cephane stoklarını kritik seviyede eritti. 28 Şubat’ta başlayan çatışmalardan bu yana ABD’nin binin üzerinde Tomahawk seyir füzesi, 1500 ila 2000 arasında Patriot, THAAD ve Standart tipi hava savunma füzesi tükettiği belirtiliyor.

Bu rakamlar, Tomahawk stoklarının yüzde 27’si, SM-6’ların üçte biri, Patriot stoklarının üçte ikisinden fazlası ve THAAD füzelerinin yüzde 80’inden fazlası anlamına geliyor. Yetkililerin açıklamasına göre bu kayıpların tamamen telafi edilmesi altı yıl sürebilir. Dahası, bu altı yıllık yenilenme süreci boyunca ABD’nin Pasifik’te, özellikle Çin ve Tayvan ekseninde olası bir krize müdahale kapasitesi ciddi biçimde tehlikeye girmiş durumda.

Emperyalizmin kısır döngüsü: İran’da harcanan her füze, Pasifik’te açılan bir gedik

ABD’nin Ortadoğu’da başlattığı her yeni savaş, aslında kendi küresel hegemonyasının çarklarını daha hızlı aşındırmaktadır. Vietnam’da B-52’lerle tonlarca bomba boşaltıp ardından çekilmek zorunda kalan ABD, Irak ve Afganistan’da trilyonlarca dolar harcayıp ‘kaybeden’ taraf olarak tarihe geçmiştir. Şimdi de İran karşısında aynı senaryo oynanmaktadır. CSIS uzmanı Mark Kansian’ın da vurguladığı gibi, “Yüksek mühimmat tüketim oranı, Batı Pasifik’te artırılmış bir zafiyet penceresi yaratmıştır.” Yani Pentagon, Tahran’a attığı her Tomahawk ile Pekin’e karşı elini zayıflatmaktadır.

Wall Street Journal’ın dile getirdiği bu ikilem, emperyalist savaş planlamasının temel çelişkisini gözler önüne serer: ABD, aynı anda iki büyük cephede birden savaşamaz. Bir diğer deyişle, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçlarına lojistik destek sağlayan, Yemen’de Husilere ‘misilleme’ adı altında sivil katliamları yapan bir ordu, aynı zamanda Çin boğazlarında caydırıcılığını koruyamaz. Her Patriot füzesi, aslında ABD’nin küresel çapta yayılmış ‘güvenlik vaadi’nin içi boş bir alegorisidir.

Hürmüz’de ‘düşük maliyetli’ hakimiyet: İran’ın stratejik zaferi

Haberde bir Batılı diplomatın çarpıcı tespitine de yer veriliyor: “İranlılar savaştan önce daha zayıf bir konumdaydı, ancak şimdi Hürmüz Boğazı üzerinde ‘düşük maliyetle’ küresel bir avantaj elde ettiler ve teslim olmak için çok az nedenleri var.” Bu cümle, ABD’nin sekiz aydır sürdürdüğü hava saldırılarının aslında nasıl geri teptiğini özetlemektedir. Ne kadar çok füze harcanırsa, o kadar çok İran’ın caydırıcılığı pekişmektedir.

Üstelik Trump yönetiminin tehdit dolu retoriği artık Tahran’da etkisini yitirmiştir. İranlı yetkililer, Beyaz Saray’ın ‘askeri seçenek’ söylemlerine, tıpkı Kuzey Kore liderliğinin yıllardır yaptığı gibi -bir tehdit değil, bir zafiyet işareti olarak- bakmaktadır. ABD’nin Hürmüz’de bir savaş gemisini batırma girişimi bile, Pasifik’teki tüm dengeyi altüst edebilecek bir risktir. Bu yüzden Wall Street Journal haklı olarak şu soruyu sormaktadır: “Hürmüz Boğazı üzerindeki sinir savaşında kim önce pes edecek?”

Altı yıllık yenilenme süreci: Bir imparatorluğun çöküş takvimi

Altı yıl, askeri açıdan devasa bir zaman dilimidir. Bu süre zarfında Çin, yeni uçak gemilerini denize indirecek, hipersonik füzelerini geliştirecek, Tayvan boğazındaki askeri varlığını katlayacaktır. ABD ise sadece İran’da tükettiği stokları yerine koymaya çalışacaktır. Dahası, ABD’nin savunma sanayii, bu yenilenme sürecini hızlandırmak için ek tesisler, işgücü ve hammadde gerektirmektedir – ki bunların hiçbiri bugünkü kapasiteyle mümkün görünmemektedir.

Tarihsel olarak bakıldığında, İngiliz İmparatorluğu’nun gerilemesi de benzer bir süreçle başlamıştı: Dünyanın dört bir yanına dağılmış küçük çaplı savaşlar, ana filoyu yıpratmış ve nihayetinde imparatorluğu çökerten geri adımların habercisi olmuştu. Bugünkü ABD de aynı kader sarmalının içindedir. İran’a attığı her füze, aslında unipolar düzenin tabutuna çakılan bir çividir.