Siyonist İsrail’de Netanyahu nefreti zirvede: Likud gerilerken Bennet yükseliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail işgal rejiminin kendi iç siyasetinde çatırdamalar sürüyor. Siyonist yayın organı Maariv gazetesi tarafından yapılan son kapsamlı ankete göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya duyulan nefret, işgal altındaki topraklarda giderek artıyor.

23 Nisan 2025’te 502 kişiyle gerçekleştirilen ve yüzde 4,4 hata payına sahip anket, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin ciddi bir oy kaybı yaşadığını, buna karşılık Naftali Bennet’in başını çektiği rakibinin güçlendiğini ortaya koyuyor. Anket sonuçları, 26 Haziran 2025’ten bu yana Likud’un tam 3 sandalye kaybettiğini, Bennet hareketinin ise aynı oranda kazançlı çıktığını gösteriyor. Bu tablo, yalnızca bir sandalye değişimi değil, aynı zamanda Netanyahu’nun savaş ve katliam politikalarının toplum nezdinde yarattığı derin yorgunluğun bir yansımasıdır.

Gazze Şeridi’nde elli binden fazla Filistinlinin katledildiği, okulların, hastanelerin ve BM sığınaklarının bombalandığı bir savaşın başbakanı olan Netanyahu, işgalci toplumun kendi içinde bile meşruiyetini yitirmeye başlamıştır. Ankete göre muhalefet bloku (Arap partiler hariç) 61 sandalyeyle halen açık ara önde bulunurken, iktidar koalisyonu ancak 49 sandalyede kalabilmiştir. Bu, savaşın kahramanı gibi pazarlanmak istenen Netanyahu’nun aslında kendi halkı nezdinde yalnızlaştığının açık bir göstergesidir.

‘Dini Siyonizm’ ve ‘Mavi-Beyaz’ meclise giremiyor: Parçalanan sağ blok

Ankette dikkat çeken bir başka sonuç da, ‘Dini Siyonizm’, ‘Mavi-Beyaz’, ‘Rezervler’ ve ‘Balad’ gibi partilerin meclis barajının altında kalarak Keneset’e giremeyecek olmasıdır. Bu durum, İsrail siyasetindeki aşırı sağ blokta bile bölünme ve dağılma olduğunu göstermektedir. Netanyahu’nun en sadık müttefiki sayılan ‘Otzma Yehudit’ partisi ise bir sandalye kazanarak varlık gösterebilmiştir; bu ise koalisyonun elindeki birkaç tutunma dalgasından biridir.

Trump’ın ateşkes kararına İsrail’de tepki bölünmüş halde

Anketin bir diğer çarpıcı bulgusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın yanıtını bekleyerek ateşkesi uzatma kararına yönelik işgal altındaki toplumun yaklaşımıdır. Katılımcıların yüzde 42’si bu kararı ‘yanlış’ olarak değerlendirirken, yalnızca yüzde 28’i ‘doğru’ bulmuştur. Yüzde 30’luk büyük bir kesim ise ‘fikrim yok’ demiştir. Bu tablo, emperyalist merkez Washington ile onun ortadoğudaki ana üssü İsrail arasında dahi taktiksel ayrışmalar olduğunu gözler önüne sermektedir. Trump’ın ‘önce ben’ politikaları, Netanyahu hükümetinin ihtiyaç duyduğu koşulsuz desteği dahi zaman zaman esnetebilmektedir.

Siyonist halkın ‘nefret’le imtihanı: Savaş suçu ortaklığının bedeli

Bu anketin gösterdiği en temel gerçek şudur: Netanyahu’nun savaş ve katliam siyaseti, kendi toplumunda bile yıpranma yaratmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, anket sonuçları ‘daha az savaş’ talebinden ziyade ‘daha başarılı bir savaş yönetimi’ beklentisini yansıtmaktadır. Yine de emperyalist politikalara dolaylı bir eleştiri olarak okunabilecek bu veri, Washington’ın koşulsuz silah ve diplomatik desteğine rağmen Netanyahu’nun artık ‘şantajla ayakta durduğunu’ göstermektedir. İsrail toplumunun yükselen nefreti, aslında Filistin topraklarında süregelen soykırımın failleri arasındaki çekişmenin bir yansımasından ibarettir.