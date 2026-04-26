İsrail Ordusunda Artan Kriz İddiaları: Cephe Baskısı ve Psikolojik Çöküş Tartışmaları

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların uzaması, ordunun operasyonel başarısına yönelik eleştirileri artırdı. Bazı askeri kaynakların aktardığına göre, cephede yaşanan tıkanma ve operasyonların beklenen sonuçları verememesi, kurum içinde “stratejik başarısızlık” tartışmalarını gündeme taşıdı.

Basında çıkan analizlerde, özellikle kuzey cephesindeki yoğun baskının askerler üzerinde ciddi bir psikolojik yük oluşturduğu, son dönemde intihar vakalarında kayda değer bir artış yaşandığının vurgulandığı ifade edildi. Bu durumun, komuta kademesinde moral-motivasyon sorunları ve personel yönetimi konusundaki eksikliklere dair endişeleri büyüttüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, orduda gözlenen bu eğilimlerin kısa vadede operasyonel kapasiteyi, uzun vadede ise kurumsal yapıyı etkileyebilecek bir krize dönüşebileceği uyarısını yapıyor. Savunma yetkililerinden ise konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama henüz gelmedi.