Filistinli Tutuklulara Yönelik Sağlık Engelleri Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail basınından Haaretz’in yayımladığı haberde, gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinli mahkûmların sağlık koşullarıyla ilgili ciddi sorunların gündeme geldiği belirtildi. Habere göre, birçok tutuklu temel tıbbi gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyor ve ihtiyaç duyulan ilaç ya da ekipmanlara erişimde çeşitli engellerle karşılaşıyor.

Kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, bazı merkezlerde sağlık personeline ulaşmanın güçleştiği, talep edilen tıbbi kontrollerin geciktirildiği ya da tamamen reddedildiği ifade ediliyor. Bu durumun, tutukluların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediği, uygulamaların sistematik bir baskı mekanizması olarak değerlendirildiği ileri sürülüyor.

Haberde ayrıca, insan hakları örgütlerinin söz konusu iddialarla ilgili ek bilgi talep ettiği ve tesislerdeki koşulların uluslararası standartlara uygunluğu konusunda soru işaretlerinin arttığı belirtildi. Yetkililerden ise konuya ilişkin detaylı bir açıklama gelmedi.