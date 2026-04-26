Filistinli Tutuklulara Yönelik Sağlık Engelleri Tartışma Yarattı

26 Nisan 2026 - 18:57
News ID: 1806705
Haaretz’in aktardığına göre, İsrail’in bazı gözaltı tesislerinde tutulan Filistinlilerin temel sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlandığı, tıbbi malzemelerin temininde engeller yaşandığı ve uygulamaların sistematik bir baskı biçimine dönüştüğü ileri sürüldü.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail basınından Haaretz’in yayımladığı haberde, gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinli mahkûmların sağlık koşullarıyla ilgili ciddi sorunların gündeme geldiği belirtildi. Habere göre, birçok tutuklu temel tıbbi gereksinimlerini karşılamakta zorlanıyor ve ihtiyaç duyulan ilaç ya da ekipmanlara erişimde çeşitli engellerle karşılaşıyor.

Kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, bazı merkezlerde sağlık personeline ulaşmanın güçleştiği, talep edilen tıbbi kontrollerin geciktirildiği ya da tamamen reddedildiği ifade ediliyor. Bu durumun, tutukluların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediği, uygulamaların sistematik bir baskı mekanizması olarak değerlendirildiği ileri sürülüyor.

Haberde ayrıca, insan hakları örgütlerinin söz konusu iddialarla ilgili ek bilgi talep ettiği ve tesislerdeki koşulların uluslararası standartlara uygunluğu konusunda soru işaretlerinin arttığı belirtildi. Yetkililerden ise konuya ilişkin detaylı bir açıklama gelmedi.

