Hanzala Hacker Grubu, İsrail Ordusuna Ait Subayların Verilerini İfşa Ettiğini Duyurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siber saldırılarla bilinen Hanzala hacker grubu, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun özel operasyon birimlerinden Maglan’da görevli 100 üst düzey subaya ait kimlik ve kişisel verileri ele geçirdiğini iddia etti. Grup, söz konusu bilgileri çevrim içi platformlarda yayımladığını belirtti.

Paylaşılan veriler arasında isim, kimlik bilgileri ve bazı kişisel detayların bulunduğu öne sürülürken, bilgilerin doğruluğuna ilişkin bağımsız bir doğrulama yapılmadı. İsrail makamlarından konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi.

Siber güvenlik uzmanları, askeri personele ait kişisel bilgilerin sızdırılmasının güvenlik açısından ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Olayın ardından veri sızıntısının kapsamı ve kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor.