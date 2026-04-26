Washington’da Beyaz Saray Muhabirleri Yemeğinde Silah Sesleri: Trump Güvenlik Ekibi Tarafından Salondan Çıkarıldı + VİDEO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan Axios sitesinin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin akşam yemeği sırasında silah sesi duyulmasının ardından koruma ekibi tarafından etkinlik alanından çıkarıldı.

Yayınlanan ilk raporlara göre, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği akşam yemeği sırasında çok sayıda ABD Gizli Servisi görevlisi “silah sesi var” diye bağırarak salonda alarm verdi. Aynı zamanda CNN’e konuşan bir kaynak, ilk bilgilere göre silahı kullandığı öne sürülen kişinin törenin yapıldığı Hilton Oteli’nde gözaltına alındığını bildirdi.

CNN’e konuşan başka bir kaynak ise Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir hükümet yetkilisine göre kabine üyeleri de olaydan zarar görmedi. Fox News de bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın Beyaz Saray Muhabirleri akşam yemeği için bulunduğu Washington’daki Hilton Oteli’nde silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Amerikan medyası ayrıca, salonda yüksek bir patlama veya silah sesine benzer bir gürültü duyulmasının ardından Trump ve yardımcısının Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinin düzenlendiği salondan çıkarıldığını aktardı. Washington Post muhabiri de olay yerinden yaptığı açıklamada, büyük ihtimalle silah ateşinden kaynaklanan çok güçlü bir patlama sesinin Beyaz Saray Muhabirleri yemeğini aniden durdurduğunu söyledi.

Aynı muhabir, ABD Gizli Servisi güçlerinin bazı bakanları, aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da bulunduğu isimleri hızla tahliye etmeye başladığını aktardı. BBC’nin Washington’daki muhabiri ise olay sırasında salonda büyük bir kargaşa yaşandığını ve çok sayıda davetlinin panik içinde masaların altına sığınarak kendilerini korumaya çalıştığını bildirdi.