Trump’ın Emperyalist Ekonomisi Çöküyor: Amerikalılar Kan Satıp Ekmek Parası Ararken, Her Gün Milyarlarca Dolar Savaşa Gidiyor! + FOTO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Massachusetts eyaletinden Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump’ın ekonomi ve savaş politikalarına yönelik şiddetli eleştirilerde bulundu. X platformunda (eski Twitter) yayınladığı mesaj dizisinde Warren, Trump’ın kararlarının ABD halkına, özellikle orta ve yoksul kesimlere “ölümcül” zararlar verdiğini vurguladı.

Senatör Warren, Trump’ın ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) üzerindeki baskısına dikkat çekerek, bunun kısa vadeli siyasi çıkarlar için ekonomiyi manipüle etme girişimi olduğunu belirtti. Warren, Federal Reserve’in siyasi bir kurum olmadığını ve başkanın isteklerine tabi olmaması gerektiğini hatırlatarak, bu tür müdahalelerin uzun vadede ülke ekonomisine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu.

ABD’li senatör ayrıca, Trump’ın yaşam maliyetlerini düşürme sözü verdiğini ancak pratikte bunun tam tersi bir tablo ortaya çıktığını aktardı. Warren’e göre, Trump politikaları temel gıda maddeleri, konut, çocuk bakımı ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların maliyetlerini artırdı. Bu durum, Amerikan vatandaşları üzerinde ağır bir ekonomik baskı yaratıyor.

Savaş politikalarına da değinen Warren, Trump’ın “barış başkanı” olma vaadine rağmen, ikna edici gerekçeler sunmadan İran’a saldırdığını belirterek, vaatler ile gerçek performans arasındaki derin uçuruma işaret etti. Bu durumu vaatlerle eylemler arasındaki çarpıcı çelişkinin bir örneği olarak nitelendirdi.

Warren, Trump ve Kongre’deki Cumhuriyetçilerin politikaları sonucu yaklaşık 15 milyon Amerikalının sağlık sigortası kapsamını kaybettiğini ifade etti. Senatör, bu noktada çarpıcı bir soru yönelterek şöyle dedi: “Nasıl oluyor da bu insanlara destek olacak kaynaklar yokken, aynı anda her gün milyarlarca dolar savaşa harcanabiliyor?”

Ekonomik zorlukların vahametini gözler önüne seren Warren, bazı vatandaşların temel gıda ve yakıt masraflarını karşılamak için plazma (kanın bir parçası) satmak zorunda kaldığını açıkladı. Bu durumu, işçi sınıfı üzerindeki yoğun ekonomik baskının ve yaşanan maddi çaresizliğin bir göstergesi olarak nitelendiren senatör, Trump ekonomisinin insanları “ölümün kıyısına” kadar getirdiğini vurguladı.

Warren son olarak, Trump’ın ekonomi politikalarının zenginlerin lehine, halkın aleyhine olduğunu belirterek, bu yaklaşımın milyarderlere vergi indirimleri sağlarken işçi sınıfı üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. Senatör, bu politikanın halkı ekonomik çöküşün eşiğine getirdiğini ve mevcut durumun sürdürülemez olduğunu sözlerine ekledi.