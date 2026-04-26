Siyonist Vahşet Güney Lübnan’ı Kan Gölüne Çevirdi: Direnişten 5 Kahramanca Operasyon, 4 Yeni Şehit!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist işgal rejiminin ordusu, Güney Lübnan’daki çeşitli kasaba ve bölgeleri hedef alan saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İşgal güçleri, bu saldırılarla eş zamanlı olarak Bent Cebil ve el-Hiyam şehirlerindeki büyük binaları, konut bloklarını ve şebeke altyapısını havaya uçurdu. Bu yıkım eylemleri, rejimin Güney Lübnan’daki bazı mevzilerde konuşlanmaya devam ettiğinin açıklanmasının ardından gerçekleşti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün (Cumartesi) Yahmur eş-Şakif kasabasına düzenlenen iki ayrı hava saldırısında 4 kişinin şehit olduğu duyuruldu.

İşgal ordusu ayrıca Güney Lübnan sakinlerine, Litani Nehri ile Sahlani ve Seluki vadilerinin bulunduğu bölgelere yaklaşmamaları yönünde tehditkar bir uyarıda bulundu.

El-Cezire televizyonunun muhabirinin bildirdiğine göre, Siyonist bir insansız hava aracı Yahmur eş-Şakif kasabasına saldırı düzenlerken, işgal topçusu da Lübnan’ın güney sınırındaki Hula kasabasını yoğun top ateşine tuttu.

Bugün (Cumartesi) işgalci Siyonist güçler, Bent Cebil şehrindeki çok sayıda binayı patlattı ve el-Hiyam şehrinde çeşitli konut blokları ile şehir tesislerini sistematik bir şekilde tahrip etti.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Cuma günü Güney Lübnan’a düzenlenen hava saldırılarında 6 kişinin daha şehit olduğunu bildirmişti. Bu vahşi saldırılar, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin yakın zamanda üç hafta daha uzatılmasına rağmen durmaksızın devam ediyor.

Buna karşılık, Lübnan İslam Direnişi Hizbullah, Cuma günü yayımladığı beyanatlarda Güney Lübnan’daki işgal hedeflerine yönelik 5 ayrı insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hizbullah’ın açıklamasına göre, bu kahramanca operasyonlar; içinde bir Hummer aracının bulunduğu iki askeri araç, el-Kantara kasabasındaki Siyonist askerlerin toplanma alanı ve Ramiye kasabasındaki bir zırhlı personel taşıyıcısını hedef aldı. Bu operasyonlarla işgalci düşmana kayıplar verdirdiği bildirildi.

Siyasi Pozisyonlar

Hizbullah’ın parlamento grubu başkanı Muhammed Raad, Lübnan hükümetinden “doğrudan müzakereler” olarak nitelendirilen süreçten çekilmesini talep etti.

Öte yandan Siyonist rejim başbakanı Benyamin Netanyahu, bu rejimin Lübnan ile tarihi bir barışa ulaşma sürecini başlattığını iddia ederek Direniş güçlerini bu süreci engellemeye çalışmakla suçladı.

Ayrıca İsrail’in Kanal 15 televizyonuna konuşan bir kaynak, İsrail ordusunun siyasi ekibe Lübnan’a yönelik saldırıların genişletilmesi tavsiyesinde bulunduğunu bildirdi. Bu gelişme, işgal rejiminin masum sivillere yönelik vahşetinin ve Direnişin kararlı mücadelesinin yeni bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.