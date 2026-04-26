İran ve Umman’dan Hürmüz Boğazı’nda Güvenlik Vurgusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı, Umman Sultanı ile yaptığı görüşmede bölgesel güvenlik ve deniz taşımacılığı konularını gündeme getirdi. Görüşmede özellikle Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nde seyrüsefer güvenliğinin korunması, uluslararası ticaret yollarının kesintisiz işlemesi ve bölgesel iş birliğinin artırılması üzerinde duruldu.

Taraflar, bölgedeki deniz yollarının güvenliğinin yalnızca kıyı ülkeleri için değil, küresel enerji ve ticaret akışı açısından da kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Bu kapsamda İran ve Umman’ın, gerilimin azaltılması ve deniz güvenliğinin güçlendirilmesi yönündeki diplomatik temasları sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.