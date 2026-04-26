Fidan’dan İran ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Diplomasi Trafiği

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler çerçevesinde İran ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi yürüttü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılan görüşmede ikili ilişkilerin seyri, bölgesel güvenlik ve güncel gelişmeler ele alındı.

Fidan’ın Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye–Pakistan ilişkilerinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliği fırsatları ve bölgesel gündemdeki ortak konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmelerin verimli geçtiğini ve temasların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.