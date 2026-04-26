Hizbullah’tan Tayyibe’de İsrail Birimlerine İHA Saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgeden gelen bilgilere göre Hizbullah, İsrail’in ateşkes ihlallerine yanıt olarak Lübnan’ın güneyindeki Tayyibe beldesinde İsrail ordusuna ait bazı birlikleri ve tahliye gücünü İHA’larla hedef aldı. Hareket tarafından yapılan açıklamada operasyonlarda “kesin isabet” kaydedildiği ifade edildi.

Söz konusu saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, operasyonun etkilerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Resmî kaynaklardan olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, bölgedeki tansiyonun yüksek seyrettiği bildirildi.