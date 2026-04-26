Hizbullah’tan Tayyibe’de İsrail Birimlerine İHA Saldırısı

26 Nisan 2026 - 18:33
Ateşkes ihlallerine karşılık olarak Hizbullah’ın, Lübnan’ın Tayyibe beldesinde İsrail ordusuna ait birlikler ile tahliye ekibini insansız hava araçlarıyla hedef aldığı ve operasyonlarda “kesin isabet” sağlandığı bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgeden gelen bilgilere göre Hizbullah, İsrail’in ateşkes ihlallerine yanıt olarak Lübnan’ın güneyindeki Tayyibe beldesinde İsrail ordusuna ait bazı birlikleri ve tahliye gücünü İHA’larla hedef aldı. Hareket tarafından yapılan açıklamada operasyonlarda “kesin isabet” kaydedildiği ifade edildi.

Söz konusu saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, operasyonun etkilerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Resmî kaynaklardan olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, bölgedeki tansiyonun yüksek seyrettiği bildirildi.

