İran’dan Hürmüz Boğazı Açıklaması: İlk Geçiş Ücretleri Merkez Bankası’na Yatırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanvekili Hamid Rıza Hacı Babayi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alınmaya başlanan geçiş ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Hacı Babayi, uygulama kapsamında tahsil edilen ilk gelirlerin Merkez Bankası hesabına yatırıldığını duyurdu.

Yetkili, söz konusu adımın deniz trafiğinin düzenlenmesi ve ulusal ekonomik çıkarların korunması amacıyla atıldığını belirterek, uygulamanın yasal çerçeve içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nda alınan yeni kararın, uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji piyasaları üzerindeki olası etkileri ise yakından izleniyor. Ekonomi çevreleri, uygulamanın bölgesel ticaret akışına ve sigorta maliyetlerine yansımalarının önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacağını belirtiyor.

Resmî makamlardan uygulamanın kapsamı ve ücretlendirme detaylarına ilişkin ek açıklamaların yapılması bekleniyor.