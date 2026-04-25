Ankara’da Güney Kafkasya Güvenliği Konferansı Tamamlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “Güney Kafkasya Güvenliği” uluslararası konferansı iki gün süren oturumların ardından tamamlandı. Etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra Güney Kafkasya ülkelerinden siyasi yetkililer, büyükelçiler, güvenlik uzmanları ve akademisyenler katıldı.

Konferansta bölgesel istikrar, enerji güvenliği, ulaşım koridorları, sınır güvenliği ve diplomatik diyalog mekanizmaları gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar, Güney Kafkasya’daki mevcut jeopolitik gelişmelerin bölgesel ve küresel dengelere etkilerini değerlendirdi.

Oturumlarda, kalıcı barışın sağlanması için çok taraflı diplomasi ve ekonomik iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca bölge ülkeleri arasında güven artırıcı adımların teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Konferans, ortak çalışma alanlarının genişletilmesi ve benzer platformların sürdürülmesi temennisiyle sona erdi.